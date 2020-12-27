በአፋር ከ17ሺህ በላይ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ ለመመለስ ቅስቀሳና ምዘገባ እየተካሄደ ነው … የክልሉ ትምህርት ቢሮ

ሰመራ፤ታህሳስ18/2013(ኢዜአ)-በአፋር ከ17ሺህ በላይ ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታ ለመመለስ የቤት ለቤት ቅስቀሳና ምዝገባ እየተካሄደ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
የቢሮው ሃላፊ አቶ መሀመድ ሐመዱ ለኢዜአ እንደገለጹት በክልሉ ከ1ሺህ በላይትምህርት ቤቶች ከ166 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ተቀብለው ኮሮናን በመከላከል ማስተማር ጀምረዋል።
“ይሁን እንጂ በክረምት ወቅት የጎርፍና አንበጣ ክስተት በስፋት በተስተዋለባቸው ገጠራማ አካባቢዎች የሚኖሩ ከ17 ሺህ በላይ የመጀመሪያ ደረጃ መጀመሪያ ሳይክል ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው ሳይመለሱ ቀርተዋል” ብለዋል ።
የጎርፍና አንበጣ ክስተት ከአርብቶ አደሩ የኑሮ ዘይቤ ጋር ተደምሮ ለተማሪዎቹ ከትምህርት ገበታ መራቅ ተጠቃሽ ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል።
በክልሉ ርእሰ መስተዳድር የሚመራ የከፍተኛ አመራሮች አብይ ኮሜቴ ተዋቅሮ እስከታችኛው የአስተዳደር እርከን ድረስ በመውረድ ህብረተሰቡን በማነሳሳት ተማሪዎቹን ወደ ትምህርት ገበታ ለመመለስ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
የትምህርት ስራ የአንድ ሴክተር ሳይሆን የሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ንቁ ተሳትፎ የሚጠይቅ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ከመንግስት መዋቅሩ በተጨማሪ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም እስከቀበሌ ድረስ አደረጃጀት ያሏቸውን የጤና ኤክስቴንሽንና የግብርና ባለሙያዎችን ባሳተፈ መልኩ የቤት ለቤት ቅስቀሳና የተማሪዎች ምዝገባ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
ከትምህርት ገበታ ውጭ የሚገኙ 17ሺህ በላይ ተማሪዎች በመጭው ሳምንት ውስጥ ወደ ትምህርት እንዲመለሱ እንደሚደረግ ሃላፊው አስታውቀዋል።