ኮሌጁ ለአካል ጉዳተኞች የልብስ መስፊያ ማሽን ድጋፍ አደረገ

ዲላ ታኀሳስ 15/2013 (ኢዜአ) ዲላ ፖሊ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ አካል ጉዳተኞች የልብስ መስፊያ ማሽን ድጋፍ አደረገ።
የኮሌጁ ዲን አቶ ግርማ ዶሪ ዛሬ እንደገለጹት ተቋሙ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ 34 አካል ጉዳተኞች ሙሉ ወጪያቸውን በመሸፈን በአጫጭርና መደበኛ መርሃ ግብር ሙያዊ ሥልጠና እየሰጠ ይገኛል።
ከእነዚህ ውስጥ በጨርቃ ጨርቅና ቆዳ ውጤቶች አጫጭር ሥልጠና ወስደው ላጠናቀቁ 15 አካል ጉዳተኞች ከመቶ ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸው አስር የልብስ መስፊያ ማሽን ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
ድጋፉ በማህበር ተደራጅተው በሠለጠኑበት የሙያ መስክ ወደ ስራ የሚያግዝ መሆኑን አስረድተዋል።
የዲላ ከተማ አስተዳደር ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቸርነት ማርያም በበኩላቸው ትምህርታቸውን ጨርሰው ካለ ስራ የተቀመጠና የገቢ ምንጭ የሌላቸው አካል ጉዳተኞችን በተለያዩ ሙያዎች በማሠልጠን እንዲሰሩ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህ ረገድ ዲላ ፖሊ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ እያደረገ ያለውን እገዛ የሚበረታታ መሆኑን ጠቅሰው ሌሎች መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ደርጅቶች እንዲደግፉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ድጋፍ ከተደረገላቸው መካከል ወጣት ዳዊት አሰፋ በሰጠወ አስተያየት ኮሌጁ የሙያ ባለቤት እንዲሆኑ ከማሠልጠን ባለፈ ወደ ስራ የሚገቡበተን የማሽን ድጋፍ በማድረጉ አመስግኗል።
በቀጣይ በግልና በጋራ በመስራት እራሱን ለመለወጥ ጥረት እንደሚያደርግ ተናግሯል።