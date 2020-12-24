የኮቪድ-19 መከላከያ ዘዴዎችን መተግበር ላይ የሚስተዋለው መዘናጋት ዋጋ ያስከፍላል – ዶክተር ሊያ ታደሰ

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 15/2013 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 መከላከያ ዘዴዎችን መተግበር ላይ የሚታየው መዘናጋት ዋጋ ሊያስከፍል እንደሚችል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳሰቡ።
የወረርሽኙ መከላከያ ዘዴዎች አጠቃቀም ላይ ግንዛቤ ለማሳደግ አገር አቀፍ ንቅናቄ ሊጀመር መሆኑንም አስታውቀዋል።
ሚኒስትሯ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 7ኛ መደበኛ ስብሰባ ከአባላቱ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ከምክር ቤቱ አባላት የተነሱት በርካታ ጥያቄዎች የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን የተመለከቱ ናቸው።
በኢትዮጵያ የወረርሽኙ ሥርጭት የበርካቶችን ሕይወት እየነጠቀና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ቢመጣም በማኅበረሰቡ ዘንድ የሚታየው መዘናጋት እንዳሳሰባቸው አንስተዋል።
ትራንስፖርትን ጨምሮ በአገልግሎት መስጫ ተቋማት የማስክ አጠቃቀም፣ አካላዊ ርቀት መጠበቅና ሌሎችም የወረርሽኙ መከላከያ ዘዴዎችን የመተግበር መዘናጋቶች እየተስተዋሉ መሆኑንም ዘርዝረዋል።
በወረርሽኙ ሕይወታቸውን የሚያጡና በበሽታው የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ ግንዛቤ ለማሳደግ ሚኒስቴሩ የቀየሰው ስልት ስለመኖሩም ጠይቀዋል።
በኢትዮጵያ ወረርሽኙ ያለበት ወቅታዊ ሁኔታ፣ ክትባቱን ለማግኘት ያለው ተስፋና ሌሎች ከወረርሽኙ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችንም አንስተዋል።
የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በሰጡት ማብራሪያ ወረርሽኙ በዓለምም ይሁን በኢትዮጵያ ትልቅ ስጋት መሆኑን አስታውሰው ተቋሙ እያከናወናቸው ያሉ የመከላከል ተግባራትን ዘርዝረዋል።
በየቀኑ ከሚመረመሩ ሰዎች መካከል በአማካይ 10 በመቶዎቹ በቫይረሱ የተያዙ እንደሆኑ አስረድተዋል።
የፅኑ ሕሙማን ቁጥር እየጨመረ መሆኑንና በየቀኑ ከ250 እስከ 300 ሰዎች ኦክስጅንና የመተንፈሻ ማሽን እገዛ እንደሚያስፈልጋቸውም ጠቅሰዋል።
የማሽን እገዛ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣት ችግሩን አሳሳቢ እንደሚያደርገው ገልጸው በማኅበረሰቡና በተቋማት ዘንድ ያለው መዘናጋት ከፍተኛ እንደሆነም ጠቁመዋል።
የግንዛቤ ችግሩን ለመቀነስ ከሁለት ሳምንት በኋላ በሁሉም ክልሎች ተከታታይነት ያለው የማስክ አጠቃቀም ንቅናቄ እንደሚጀመር ዶክተር ሊያ አስታውቀዋል።
ንቅናቄው አጭር የጽሑፍ መልዕክትን ጨምሮ በተለያዩ የመረጃ ማሠራጫ ዘዴዎች የሚከናወን ሲሆን ለስድስት ወራትም ይቆያል።
ኢትዮጵያ እኩል ካደጉ አገራት ተርታ የኮቪድ-19 ክትባት ለማግኘት ድጋፍ ከሚያደርገው “ኮቫክስ” የተሰኘ ዓለም አቀፍ ተቋም አባል በመሆን እየሰራች እንደምትገኝም ጠቁመዋል።
ተቋሙ እያከናወነ ባለው ተግባርም በአጭር ወራት ውስጥ ሌሎች አገራት ሲያገኙ ታዳጊ አገራትም እስከ 20 በመቶ ለሚሆን ሕዝብ ለማግኘት እየተሰራ ነው ብለዋል።
ሚኒስትሯ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከተነሳ በኋላ ወረርሽኙን ለመከላከል የወጣው መመሪያ አፈጻጸም ክፍተት መኖሩን ገልጸዋል።
በእስካሁን ሂደት ትኩረቱ ግንዛቤ ላይ በመሆኑ በቀጣይ አፈጻጸሙን በሚመለከት ከባለድርሻ አካላት ጋር ወደ ሕጋዊ እርምጃ ለመግባት እየተሰራ ነው ብለዋል።
በሌላ በኩል ምክር ቤቱ በዛሬ ውሎው በመተከል ዞን በዜጎች ላይ የደረሰውን የሕይወት መጥፋት አስመልክቶ በዝግ ተወያይቷል።
በቀጣይ በምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ ከአስፈጻሚው አካል ጋር ውይይት ይደረጋል የተባለ ሲሆን ኦነግ ሸኔ እና የፅንፈኛው ህወሓት ቡድን በአሸባሪነት እንዲፈረጁ የምክር ቤቱ አባላት ዛሬም ጠይቀዋል ተብሏል።