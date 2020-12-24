የመንግስትም ይሁን የግል ተቋማት ለሰራተኞቻቸው ምቾትና ጥሩ የስራ አካባቢ መፍጠር አለባቸው – የጤናና አካል ብቃት አሰልጣኞች

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 15/2013 (ኢዜአ) የመንግስትም ይሁን የግል ተቋማት ለሰራተኞቻቸው ምቾትና ጥሩ የስራ አካባቢ መፍጠር እንዳለባቸው የጤና እና አካል ብቃት አሰልጣኞች ተናገሩ።
የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ለሰራተኞቹ ያሰራውን ዘመናዊ የጤና እና አካል ብቃት እንቅስቃሴ ጀምናዚየም ዛሬ አስመርቋል።
በኢትዮጵያ አሁን ላይ አጠቃላይ ከሚሞተው ሰው መካከል ከ52 በመቶ በላይ ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ምክንያት መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ።
የችግሩ መበራከት ዋነኛ ምክንያትም በተለይ የቢሮ ሰራተኞች ለረጅም ሰአት ቁጭ ብለው ስለሚሰሩና እንቅስቃሴ ስለማያደርጉ ተላላፊ ላልሆኑ የተለያዩ በሽታዎች ይጋለጣሉ።
በዚህ ምክንያት እንደ ስኳር፣ ደም ግፊትና ሌሎችም ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች እንደሚጋለጡ የጤና እና አካል ብቃት ባለሙያዎች ይገልፃሉ።
የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ሰራተኞቹ በቅርበት ስፖርታዊ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ ለማስቻል አካል ብቃት እንቅስቃሴ ጀምናዚየም አስመርቋል።
በምርቃ ስነ ስርአቱ ላይ የተገኙት የስፖርት ሳይንስ ባለሙያና የፊት ኮርነር አማካሪ ድርጅት መስራች አሰልጣኝ ነጻነት ካሳ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወሳኝ መሆኑን አብራርተዋል።
ሰራተኞች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረጋቸው ደስተኛ ሆነው ስራቸውን ያከናውናሉ፤ ጤናቸውንም መጠበቅ ይችላሉ ብለዋል።
በመሆኑም የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ተሞክሮ ለሁሉም ተቋማት መልካም አርአያ መሆኑን ጠቅሰዋል።
የአዲስ አበባ የጤናና አካል ብቃት እንቅሳቃሴ አሰልጣኞች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ዳዊት አለባቸውም የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅትን ተግባር አድንቀዋል።
ሌሎች የተቋማትም ድርጅቱን ተሞክሮ መስደው ለሰራተኞቻቸው ምቹ ሁኔታ እና ጤና መስራት አለባቸው ብለዋል።
የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ፍሬህይወት ትልቁ ሰራተኞቻችን ደስተኛና ጤናቸው የተጠበቀ ሲሆን ህዝብን የማገልገል አቅማን ያሳድጋል ብለዋል።
ለዚህም ሲባል ለተቋሙ ሰራተኞች የጤና እና አካል ብቃት እንቅስቃሴ ጅምናዚየም መሰራቱን ገልጸዋል።
በመሆኑም ሌሎች ተቋማትም ይህን ተሞክሮ በማስፋት እና በመጠቀም የሰራተኞቻቸውን አገልጋይነትና ምርታማነት ማሳደግ እንዳለባቸው መክረዋል።
የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅት ዛሬ ያስመረቀው ጅምናዚየም ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ የተደረገባቸው የመሮጫ ማሽንን ጨምሮ ሌሎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማከናወኛ መሳሪያዎችን ያካተተ ነው።