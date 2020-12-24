የምክር ቤቱ አባላት ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸው በመጠለያ ለሚገኙ ሴቶችና ህጻናት ድጋፍ አደረጉ

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 15/2013 (ኢዜአ) የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት ጾታዊ ጥቃት ደርሶባቸው በልደታ ክፍለ ከተማ መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ሴቶችና ህጻናት የምግብና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ፡፡
አባላቱ ከ100 ሺህ ብር በላይ ግምት ያላቸው ፓስታ፣ የስንዴ ዱቄት፣ ሳሙናና ሌሎች የምግብና የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ነው ያበረከቱት።
የምክር ቤቱ ምክትል አፈ-ጉባኤ ወይዘሮ እፀገነት መንግስቱ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸውን ሴቶችና ህፃናት መደገፍ የሚበረታታ ተግባር ቢሆንም ሴቶችን በዘላቂነት የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ለማድረግ መሰራት እንዳለበት ተናግረዋል።
ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶችና ህፃናትን በጊዜያዊነት የሚያቆዩ መጠለያ ጣቢያዎችን ማጠናከርም የሁሉም አካላት ኃላፊነት መሆኑን ገልፀዋል።
ምክር ቤቱ ለመጠለያ ጣቢያዎቹና ጾታዊ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶችና ሕፃናት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡
በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሰውን ጾታዊ ጥቃት ለማስቀረት መጠነ ሰፊ የማስተማር ሥራ ያስፈልጋል ነው ያሉት።
የሲቪክ ማህበራት፣ የሚመለከታቸው መንግሥታዊና መንግሥታዊ ያልሆኑ ተቋማት የተዛቡ አስተሳሰቦችን ለመቀየር በበለጠ በትኩረት እንዲሰሩም አሳስበዋል፡፡
በፌዴሬሽን ምክር ቤት የሴቶችና ህፃናት ዳይሬክተር ወይዘሮ ስሜነሽ ፍቃዱ ከ100 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው የቁሳቁስ ድጋፍ የተደረገው የፀረ-ጾታዊ ጥቃት ቀንን ምክንያት በማድረግ መሆኑንም ተናግረዋል።
የፀረ-ጾታዊ ጥቃት ቀንን በመድረክ ላይ ብቻ አስቦ ከማሳለፍ ባሻገር ጥቃት የደረሰባቸውን ወገኖች በማገዝና በመጎብኘት ማሳለፉ የተሻለ ይሆናል በሚል መነሻ ድጋፉ መደረጉን ገልፀዋል።
የአዲስ አበባ ሴቶች ማኅበር ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ሁሉአገርሽ ታደሰ በማኅበሩ ስር ሁለት መጠለያ ጣቢያዎች መኖራቸውንና በመንግሥት ሠራተኞችና መንግሥታዊ ባልሆኑ ተቋማት ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ተናግረዋል።
በምክር ቤቱ አባላት ለተደረገው ሰብዓዊ ድጋፍ ምስጋና ያቀረቡት ወይዘሮ ሁሉአገርሽ ሌሎች ግለሰቦችና ተቋማትም ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።
በልደታና አዲስ ከተማ የሴቶችና ህጻናት ጊዜያዊ መጠለያዎች 78 ሴቶችና ህፃናት ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ገልፀዋል።
ከመጠለያ ጣቢያው አገግመው የሚወጡም ሥልጠና አግኝተው በሴቶች ማህበሩ ሥር ከሚገኘው የብድርና ቁጠባ ኅብረት ሥራ ማኅበር ብድር እንዲያገኙና ወደ ሥራ እንዲገቡ ይደረጋል ብለዋል።