ዲላ ዩኒቨርሲቲ ከቡና ገለፈት የአፈር ማዳበሪያ ጥቅም ላይ እንዲወል አመቻቸ

ዲላ ታህሳስ 15/2013 (ኢዜአ) ዲላ ዩኒቨርሲቲ በምርምር ያገኘውን ከቡና ገለፈት የሚዘጋጅ “ቨርሚ ኮምፖስት” የተሰኝ ተፈጥሯዊ የአፈር ማዳበሪያ ጥቅም ላይ እንዲውል ማመቻቸቱን አሰታወቀ።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ችሮታው አየለ ለኢዜአ እንዳሉት የቡና ተረፈ ምርት የሆነው ገለፈት ለረዥም ዓመታት ጥቅም ላይ ማዋል ባለመቻሉ አካባቢን ሲበክል ቆይቷል።
ምርምር በማድረግ ያገኙት “ቨርሚ ኮምፖስት” የተሰኝ ተፈጥሯዊ የአፈር ማዳበሪያ በጌዴኦና ምዕራብ ጉጂ ዞኖች በሚገኙ ሁለት ወረዳዎች ወደ ስራ እንዲገባ ማመቻቸታቸውን ገልጸዋል።
ማዳበሪያው የአፈር ለምነትን ለመመለስ የሚደረጉ ጥረቶችን ከማገዝ ባለፈ የአርሶ አደሩን ምርትና ምርታማነት እንደሚያሳድግ አስረድተዋል።
የምርምር ውጤቱ ወደ አርሶ አደሩ ለማድረስ የሚደረገውን ጥረት በየደረጃው የሚገኝ የመንግስት አካል እገዛ እንዲያደርግም ጠይቀዋል።
የተፈጥሮ ማዳበሪያው በጌዴኦ ዞን ወናጎና በምዕራብ ጉጂ ዞን አባያ ወረዳዎች ወደ ስራ እንዲገባ መሰናዳቱን የተናገሩት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የምርምሩ አስተባባሪው መምህር ተመስገን ከበደ ናቸው።
በምርምር የተገኝው ማዳበሪያው ተመርቶ ጥቅም ላይ ለማዋል 21 ቀናት ብቻ የሚወስድ መሆኑ ጠቁመዋል።
ከዚህ ቀደም አርሶ አደሩ በጓሮው የተፈጥሮ ማዳበርያ ለማዘጋጀት የሚወስድበትን የአራት ወራት ጊዜ በማስቀረት በአጭር ጊዜ የማዳበሪያ ችግርን እንደሚያቃልል ገልጸዋል።
በተጨማሪም የሚገኝውን ተረፈ ምርት ለዶሮ መኖ ማዋል የሚቻል በመሆኑ አርሶ አደሩ በዘርፉ እርባታ በመሰማራት ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኝ የሚያስችል መሆኑንም አስረድተዋል።
በምዕራብ ጉጂ ዞን የአባያ ወረዳ ግብርናና ተፈጥሮ ሃብት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ምስራቅ አየለ በበኩላቸው ማዳበሪያው በወረዳው የሚታዬውን የአፈር ለምነት ችግር በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማቃለል እንደሚረዳ ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው የአካባቢውን ችግር በመረዳት እያደረገ ያለውን ምርምር አጠናክሮ እንዲቀጥልም አመልክተዋል።
የጌዴኦ ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሃብት መምሪያ ሃላፊ አቶ ተገኝ ታደሰ በአከባቢው ከሚገኙ በርካታ የቡና ኢንዲስትሪዎች በሚያስወግዱት ተረፈ ምርት አካባቢውን በተለይም የውሃ አካላትን በመበከል ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ሲያስከትሉ መቆየታቸውን ተናግረዋል።
የምርምር ውጤቱ ጉዳቱን የሚቀንስ መሆኑን ገልጸው ለአርሶ አደሩ ለማድረስም ሃላፊነታቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
የዩኒቨርሲቲውና ሌሎችም አመራሮች እንዲሁም ባለሙያዎች ጥቅም ላይ እንዲወል የተመቻቸው የአፈር ማዳበሪያ ዝግጅት ሰሞኑን በወናጎ ወረዳ በመገኘት የመስክ ምልከታ አካሄደዋል።