የቀድሞ መንግስት ባለስልጣናት በአመክሮ የተለቀቁበት ሂደት ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ከግምት ያስገባ ነው-የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 15/2013 (ኢዜአ) የቀድሞ መንግስት ባለስልጣናት በአመክሮ እንዲለቀቁ የተደረገበት ሂደት ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን የተከተለ መሆኑን የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ገለጸ።
ምክትል ጠቅላይ ዐቃቤ ህጉ አቶ ፍቃዱ ጸጋ፤ የቀድሞ መንግስት ባለስልጣናት የፍርድ ሂደታቸው በሌሉበት የታየ እና የጥፋተኝነት ውሳኔ ተላልፎባቸው የሞት ቅጣት ተጥሎባቸው እንደነበር ገልጸዋል።
ሆኖም ከቀድሞ መንግስት ባለስልጣናቱ መካከል ሻለቃ አዲስ ተድላ እና ሻላቀ ብርሃኑ ባዬ በአመክሮ የተለቀቁበትን ሂደት አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
ግለሰቦቹ ከግንቦት 1983 ዓ.ም ጀምሮ በጣልያን ኢምባሲ ውስጥ የነበሩ ናቸው።
በወቅቱ ፍርድ ቤቱ በዐቃቤ ህግ በቀረበለት ክስ ተመስርቶ በሌሉበት የሞት ቅጣት ወስኖባቸው እንደነበር ያስታወሱት አቶ ፍቃዱ፣ ለ30 ዓመታት ኢምባሲ ውስጥ የነበሩ በመሆናቸው ማረሚያ ቤት ሳይገቡ መቆየታቸውን አመልክተዋል።
“ተጠርጣሪዎቹ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ለመንግስት ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲያቀርቡ እንደነበሩና በቅርቡም ግለሰቦቹ ለጣልያን አምባሳደር ስለቆይታቸው በማስረዳት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመነጋገር መፍትሄ እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል” ብለዋል።
ኤምባሲውም ተጠርጣሪዎቹ ለረጅም ዘመናት ነጻነታቸው ተገድቦ የቆዩ ከመሆናቸው በተጨማሪ ከዕድሜ መግፋትና ከህመም ጋር በተገናኘ ተገቢ ህክምና ማግኘት በማይችሉበት ሁኔታ ማሳለፋቸውን ማሳወቁንም ተናግረዋል።
በተመሳሳይ ግለሰቦቹ በኢምባሲ ቆይታቸው መብታቸው ተነፍጎ መቆየቱን ለጠቅላይ ዐቃቤ ህግ በደብዳቤ ማስታወቃቸው ነው ምክትል ጠቅላይ ዐቃቤ ህጉ ያመለከቱት።
እንደ ምክትል ጠቅላይ ዐቃቤ ህጉ ገለጻ የእርቀ ሰላም ኮሚሽንም ግለሰቦቹ በህግ አግባብ ተለቀው ቤተሰቦቻቸውን እንዲቀላቀሉ ለመንግስት ምክረ ሃሳብ አቅርቧል።
ፍርደኞቹ የተፈረደባቸው የሞት ፍርድ በኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ወደ እድሜ ልክ እስራት እንዲቀየር በተያዘው ታህሳስ ወር መጀመሪያ መወሰኑንም አስታውሰዋል።
በወንጀል ህጉ መሰረት እድሜ ልክ የተፈረደበት ፍርደኛ 20 ዓመት ከታሰረ በአመክሮ መለቀቅ እንደሚችል የሚያስቀምጥ በመሆኑ ግለሰቦቹ በአመክሮ እንዲለቀቁ መደረጉን ምክትል ጠቅላይ ዐቃቤ ህጉ አስረድተዋል።
ከግለሰቦቹ ጋር ተፈርዶባቸው የነበሩ ሌሎች ፍርደኞች በአመክሮ ከ10 ዓመት በፊት እንዲለቀቁ መደረጉን አስታውሰዋል።
“ግለሰቦቹ ዕድሜያቸው ከ80 ዓመት በላይ መሆኑ፣ ከጤና ሁኔታና ከሰብዓዊነት አንጻር ታይቶ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ሰጥቷል” ብለዋል።
በመጨረሻም ጠቅላይ ዐቃቤ ህጉ ከኢምባሲው ጋር በመነጋገር ፍርደኞቹ በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ በፍርድ ቤቱ እንዲወሰን ያደረገበት ሂደት ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን ከግምት ያስገባ እንደሆነ ጠቁመዋል።