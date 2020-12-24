በገንዳ ወሀ ከተማ በሀሰተኛ የብር ኖት ሲገበያይ የተገኘ ግለሰብ ተያዘ

መተማ ታህሳስ 15/2013 (ኢዜአ ) በምዕራብ ጎንደር ዞን ገንዳ ውሃ ከተማ 6 ሺህ ባለ100 ሃሰተኛ የብር ኖት ይዞ ሲገበያይ የተገኘ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ።
የከተማው አስተዳደር ፖሊስ ጽህፈት ቤት የወንጀል ጉዳዮች ንዑስ ክፍል ኅላፊ ዋና ሳጅን መሳፍንት አማረ ለኢዜአ እንደገለጹት ተጠርጣሪው የተያዘው ትላንተ ከቀኑ አስራ አንድ ሰአት ተኩል ላይ ነው።
በከተማው በመዘዋወር ከኤሌክትሮኒክስ እቃዎች መሸጫ መደብሮች ተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ ለመገዛት ሲሞክር መያዙን ተናግረዋል።
ግለሰቡ በ3 ሺህ ብር አንድ ተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ መግዛቱን ጠቁመው “ስልኩን የሸጠለት ነጋዴ በጥርጣሬ የተቀበላቸውን የብር ኖቶች በአካባቢው ላሉ ሰዎች በማሳየቱ ኖቶቹ ሀሰተኛ መሆናቸውን አረጋግጧል” ብለዋል።
ነጋዴው የህብረተሰቡን ትብብር በመጠየቅ ተጠርጣሪው እንዲያዝ ማድረጉን ተናግረዋል።
”ግለሰቡ ስልኩን ከገዛበት ገንዘብ በተጨማሪ 3 ሺህ ሃሰተኛ ብር ይዞ ተገኝቷል” ያሉት `ኅላፊው ፖሊስ ግለሰቡን በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ እያካሄደ መሆኑን አስታውቀዋል።
ገንዳ ውሃን ጨምሮ በዞኑ በተለያዩ ከተሞች የሀሰተኛ የብር ኖት ዝውውር በስፋት እየተስተዋለ በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መክረዋል።
ህብረተሰቡ በግብይት ወቅት አጠራጣሪ መሰል የወንጀል ድርጊቶች ሲያጋጥሙ ፈጥኖ ለፖሊስ ጥቆማ በመስጠት የተለመደ ትብብሩን እንዲያጠናክር ኅላፊው አስገንዝበዋል።