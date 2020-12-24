በማሻ ከተማ በደረሰ የእሳት ቃጠሎ በንብረት ላይ ጉዳት ደረሰ

ደሴ፣ ታህሳስ 15/2013(ኢዜአ) ደቡብ ወሎ ውስጥ በመቅደላ ወረዳ ማሻ ከተማ በደረሰ የእሳት ቃጠሎ አንድ ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን የወረዳው አስተዳዳሪ አስታወቁ።
ቃጠሎው በሰው ህይወት ላይ ያደረሰው ጉዳት እንደሌለ ተመልክቷል።
አስተዳዳሪው አቶ ተፈራ ሞላ ዛሬ ለኢዜአ እንደተናገሩት የእሳት ቃጠሎው የተነሳው በማሻ ከተማ ቀበሌ አንድ በሚገኝ የንግድ ሥፍራ ትናንት ምሽት አራት ሰዓት አካባቢ ነው።
በደረሰው የእሳት ቃጠሎም በሁለት የመስሪያ መሸጫ ሼዶች ውስጥ የነበሩ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችና ሌሎችም የሸቀጣሸቀጥ ንብረቶች መውደማቸውን አስታውቀዋል።
በተጨማሪም በአካባቢው የነበረ ፖስታ ቤትም መውደሙን ጠቅሰው፤ በአጠቃላይ አንድ ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረትን ከጥቅም ውጭ መሆኑን ገልጸዋል።
ቃጠሎው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይስፋፋ ወጣቶች፣ የፀጥታ አካላትና ሌሎችም ህብረተሰብ ባደረገው ርብርብ መቆጣጠር መቻሉን አስተዳዳሪው ተናግረዋል።
ቃጠሎው በሰው ህይወት ላይ ያደረሰው ጉዳት እንደሌለና መንስኤው በመጣራት ላይ እንደሚገኝ አመልክተዋል።
ንብረታቸው የወደመባቸው ወገኖችን መልሶ ለማቋቋምና የእለት ደራሽ ምግብ ለማቅረብ ኮሚቴ ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን የወረዳው አስተዳዳሪ ገልጸዋል።