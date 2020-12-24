ህብረተሰቡ የህግ የበላይነትና ሠላምን ለማስፈን የድርሻውን መወጣት አለበት -የሠላም ሚኒስቴር

ድሬዳዋ፣ ታህሳስ 15/2013(ኢዜአ) በየደረጃው የሚገኘው ህብረተሰብ የህግ የበላይነት በማስፈን ዘላቂ ሰላም ለማረጋገጥ የሚደረገውን ጥረት በመደገፍ የድርሻውን እንዲወጣ የሠላም ሚኒስቴር አሳሰበ።
በድሬዳዋ ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የቆየው ሀገር አቀፍ ማህበረሰብ ተኮር የሠላም ምክክር መድረክ ትናንት ማምሻውን ሲጠናቀቅ በሚኒስቴሩ የሠላም ግንባታ ዳይሬክተር አቶ ወንድወሰን መኮንን እንደገለጹት፤ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን የተቀናጀ ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡
በሀገር መሠረታዊ ጉዳዮች ላይ የጋራ መግባባት እንዲፈጠርና የህግ የበላይነት እንዲከበር የተጠናከረ ሥራ መቀጠሉን ተናግረዋል፡፡
ሚኒስቴሩ ከአጋር ሴክተሮች ጋር በተለይ ከሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ጋር የጋራ ዕቅድ በማውጣት ለሠላም ዕጦት መንስኤ የሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲፈቱ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
በተለይ ከአሠራርና አመለካከት ጋር ተያይዘው በየሴክተሮቹ ለሠላም ደንቃራ የሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ትርጉም ባለው መልኩ ለመፍታት እየተሰራ ይገኛል ብለዋል፡፡
ከትምህርት ሚኒስቴር፣ ሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመቀናጀት በወጣቶች የሠላም እሴት ግንባታ ላይ ያተኮሩ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውን አስረድተዋል፡፡
ሠላምን ዘላቂ ለማድረግ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተካሄዱት የምክክር መድረኮች የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖራቸው ተናግረዋል፡፡
ህብረተሰቡ በየአካባቢው የሚገጥሙ ችግሮችን በሰለጠነና በሰላማዊ መንገድ ተወያይቶ በመፍታት ለሰላም ዋና ባለቤት መሆን እንደሚቻል ዳይሬክተሩ ገልጸዋል፡፡
በሀገሪቱ የህግ የበላይነትን በማስፈን ዘላቂ ሠላም እንዲረጋገጥ በሚከናወኑ ተግባራት ውስጥ በየደረጃው የሚገኘው ህብረተሰብ በመሳተፍና በመደገፍ የድርሻውን መወጣት እንዳለበት አሳስበዋል።
በድሬዳዋ አስተዳደር የፍትህ ፀጥታና የህግ ጉዳዮች ቢሮ የሰላም እሴት ግንባታ ዳይሬክተር አቶ ኢብሣ አሜ በበኩላቸው ባለፉት ሁለት ዓመታት የህወሃት ተላላኪዎች ኃይማኖትና ብሔርን ሽፋን በማድረግ የህብረተሰቡን ሠላም ሲያደፈርሱ እንደቆዩ አውስተዋል፡፡
ለዘላቂ ሠላምና ልማት ጠንቅ የነበሩትን የጁንታው ተላላኪዎች በቁጥጥር ሥር ከዋሉ ወዲህ ድሬዳዋ ሠላሟ እየተመለሰ ይገኛል ብለዋል፡፡
የተካሄደው ምክክር መድረክ ለዘላቂ ሠላም መረጋገጥና ህብረተሰቡ በራሱ ለደህንነቱ መከበር ግንባር ቀደም ሆኖ እንዲሰራ እንደሚያግዝ ተናግረዋል፡፡
ተሳታፊዎቹም የሠላም አምባሳደር በመሆን በቆይታቸው ያገኙትን ግንዛቤ ለሌሎች በማካፈል አበክረው እንደሚሰሩ ገልጸዋል።
በምክክር መድረኩ የኃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶችና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።