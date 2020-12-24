ፍርድ ቤቱ ሻለቃ አዲስ ተድላ እና ሻለቃ ብርሃኑ ባየህ ከጣሊያን ኤምባሲ እንዲለቀቁ ትዕዛዝ ሰጠ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 15 /2013 (ኢዜአ) የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሻለቃ አዲስ ተድላ እና ሻለቃ ብርሃኑ ባየህ ከጣሊያን ኤምባሲ እንዲለቀቁ ለጠቅላይ ዐቃቤ ህግ እና ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ትዕዛዝ ሰጠ።
በእነኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም መዝገብ የተከሰሱት የቀድሞ ፍርደኞች ሻለቃ አዲስ ተድላ እና ሻለቃ ብርሃኑ ባየህ ላይ የአዲስ አበባ ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ዘርፍ ከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት አስተዳደር የአመክሮ አቤቱታ ከአስተያየት ጋር አቅርቧል።
በዚሁ መሰረት አቤቱታውን የመረመረው ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቷል።
በጣሊያን ኤምባሲ ላለፉት 30 ዓመታት ተጠልለው የሚገኙት ሁለቱ ተከሳሾች ካሉበት የተከለለ ውስን ስፍራ ሊለቀቁ ይገባል ሲል ፍርድ ቤቱ አቤቱታውን መርምሮ በአብላጫ ድምጽ ብይን ሰጥቷል።
በዚሁ መሰረት “ሻለቃ አዲስ ተድላ እና ሻለቃ ብርሃኑ ባየህ ከጣሊያን ኤምባሲ እንዲለቀቁ” ሲል ለጠቅላይ ዐቃቤ ህግ እና ለፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ትዕዛዝ ሰጥቷል።
ትዕዛዙ በቀጥታ ለጣሊያን ኤምባሲ ሳይሆን በኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ለጣሊያን ኤምባሲ እንዲሁም ለቀድሞ ፍርደኞች ሻለቃ አዲስ ተድላ እና ሻለቃ ብርሃኑ ባየህ እንዲደርስ ይደረግ ዘንድ አዟል።
ሻለቃ አዲስ ተድላ እና ሻለቃ ብርሃኑ ባየህ የቀድሞ ፍርደኞች አሁን ግን በአመክሮ በፍርድ ቤት የተለቀቁ መሆኑን አውቀው መብታቸውን ለማስከበር ጥበቃም ሆነ ክትትል እንዲያደርጉ ለሚመለከተው አካል እንዲጻፍ ፍርድ ቤቱ አዟል።
በፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ላይ በተራ ቁጥር ሁለት የተሰየሙት ዳኛ ተከሳሾቹ በኤምባሲ በስደተኛነት ተጠልለው ነበር እንጂ ፍርድ አግኝተው ቅጣታቸውን በማረሚያ ቤት ያልተቀበሉ በመሆናቸው ከመደበኛው የአመክሮ ስርዓት ውጭ የአመክሮ ጊዜአቸው እንደደረሰ በመቁጠር እንዲለቀቁ ከውሳኔ መደረሱ ላይ በልዩነት ወጥተዋል።
ላለፉት 30 አመታት አዲስ አበባ በሚገኘው የጣሊያን ኤምባሲ ተጠልለው በቁም እስር ላይ የሚገኙት የ85 አመቱ ሻለቃ ብርሃኑ ባየህና የ77 አመቱ ሻለቃ አዲስ ተድላ ናቸው።
ሻለቃ ብርሃኑ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ያገለገሉ ሲሆን የ77 ሻለቃ አዲስ ተድላ ደግሞ የጦር ሃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሆነው ያገለገሉ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ነበሩ።
እነዚህ ሁለት ከፍተኛ የቀድሞ ሹማምንት ከጣሊያን ኤምባሲ የቁም እስር እንዲወጡ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደጊዮርጊስን ጨምሮ በርካታ አካላት ያላሰለሰ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበር ይታወቃል።
ላለፉት 30 አመታት አዲስ አበባ በሚገኘው የጣሊያን ኤምባሲ ተጠልለው በነበሩት የደርግ ባለስልጣናት ላይ ተላልፎ የነበረው የሞት ፍርድ ወደ እድሜ ልክ እስራት እንዲሻሻል ፕሬዚደንት ሣህለወርቅ ዘውዴ በፊርማቸው ማጽደቃቸው ይታወሳል ።