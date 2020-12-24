በህገ ወጥ መንገድ ወደ ውጭ ለመውጣት ሲዘጋጁ የነበሩ 45 ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር ዋሉ

መተማ፣ ታህሳስ 15/2013( ኢዜአ) በምዕራብ ጎንደር ዞን ገንዳ ውሃ ከተማ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ውጭ ለመውጣት ሲዘጋጁ የነበሩ 45 ግለሰቦች በቁጥጥር ሥር መዋላቸውን ፖሊስ አስታወቀ።
የዞኑ ፖሊስ መምሪያ የኮሙዩኒኬሽን ክፍል ሃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ወርቄ ጫኔ እንደተናገሩት በቁጥጥር ሥር የዋሉት ሁሉም ወጣት ሴቶች ናቸው።
በከተማዋ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ ተደብቀው ወደ ሱዳን ለመውጣት ሲዘጋጁ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ በተደረገ ክትትል መያዛቸውን አስረድተዋል።
በተሳሳተ የህገ ወጥ ደላሎች ቅስቀሳ ከኦሮሚያ እና ደቡብ ክልሎች ገንዘብ በመክፈል የመጡ መሆናቸውን ያመለከቱት ዋና ኢንስፔክተሩ በዚህ የተሳተፉ አካላትን ለመቆጣጠር ክትትል እየተደረገ መሆኑንም ገልጸዋል።
በህገ ወጥ መንገድ ከሃገር ለመውጣት ሲሞክሩ የተያዙት ግለሰቦቹ ወደ መጡበት ለመመለስ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ጠቁመዋል።
ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር እየጨመረ መምጣቱን የጠቆሙት ሃላፊዋ በተያዘው ዓመት ብቻ ከ150 በላይ ሴቶችና ህጻናትን በመያዝ ወደ መጡበት አካባቢ እንዲመለሱ መደረጉን አውስተዋል።
ከተያዙት መካከል ከደቡብ ክልል ሀድያ ዞን የመጣችው ወጣት ሰናይት ሄርሲዶ ከሆሳዕና ከተማ ከሳምንት በፊት በመነሳት ለደላላና ትራንስፖርት ከ20 ሺህ ብር በላይ መክፈሏን ተናግራለች።
“ከሰፈሬ እስክወጣ ህገ ወጥ ደላሎቹ በተስፋ ይሞሉንና ጉዞ ከጀመርን በኋላ የራስህ ጉዳይ ይላሉ” ያለች ወጣቷ ገንዳ ውሃ ከተማ ከደረሱ በኋላ በፀጥታ ሃይል መያዛቸውን ገልጻለች።
ሌላኛዋ ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን የመጣችው ወጣት ዳግማዊት ቱሉ እንዳለችው ከመነሻዋ ጀምራ ለደላላና ትራንስፖርት 18 ሺህ ብር ከፍላለች፤ ወደ ሱዳን ከገቡ በኋላ ወደ አረብ ሃገር ለመሻገር አቅደው ነበር።
አረብ ሃገር ከገቡ በኋላ 50 ሺህ ብር ሊጨምሩ በመስማማት ጉዞ መጀመራቸውን ተናግራለች።