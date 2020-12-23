የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ቅንጅታዊ አሰራር ያስፈልጋል ተባለ

አዲስ አበባ ታህሳስ 14/2013 (ኢዜአ) የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የተቀናጀ የቁጥጥርና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በትኩረት ማካሔድ እንደሚገባ ተጠቆመ።
የትራንስፖርት ባለስልጣን ከፌደራልና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከተውጣጡ የትራፊክ ፖሊሶች ጋር በመንገድ ደህንነትና ስነ-ምግባር ላይ ተወያይቷል።
በኢትዮጵያ ከ1 ነጥብ 2 ሚሊዮን ያልዘለለ የተሽከርካሪ ብዛት ቢኖርም እየደረሰ ያለው የትራፊክ አደጋ ከፍተኛ መሆኑ ይነገራል።
ለዚህም የመንገድ ደህንነትን ማረጋገጥ ለትራፊክ አደጋ መቀነስ አንዱ አማራጭ መሆኑ በውይይቱ ላይ ተመልክቷል።
በመንገድ ደሕንነት ዘርፉ ላይ የተቀናጀ የቁጥጥርና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ትኩረት ቢሰጣቸው የትራፊክ አደጋን መቀነስ ይቻላል ተብሏል።
በመድረኩ ላይ የተገኙ የፌደራልና አዲስ አበባ የትራፊክ ፖሊስ አባላት የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ የቅንጅት ስራዎች ያስፈልጋሉ ብለዋል።
ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ከሚባሉት ዋነኛ ምክንያቶች መካከል የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ስርአቱ አንዱ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
የክልሎች የቅጣት እርከን መለያየት፣ መንገዶች በትክክል አለመገንባትና ቅንጅታዊ አሰራር አለመኖርም ችግሩን አወሳስቦታል ብለዋል።
በየመንገዱ የሚካሔዱ የመንገድ ዳር ገበያዎችም ሌላው ለትራፊክ አደጋ መንስኤዎች መሆናቸውን አመላክተዋል።
የባለስልጣኑ የመንገድ ትራፊክ ደሕንነትና ትምህርት ግንዛቤ ዳይሬክተር አቶ ዩሐን ለማ በበኩላቸው አብዛኞቹ በተሳታፊዎች የተነሱ ጥያቄዎች ትክክለኛነት በማንሳት ለመፍትሄው ከሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት እንደሚሰራ ገልፀዋል፡፡