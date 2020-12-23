የክልሉን ሠላምና ልማት በዘላቂነት ለማረጋገጥ ህዝቡ አንድነቱን አጠናከሮ ሊሰራ ይገባል-አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምቤላ ታህሳስ 14/2013(ኢዜአ) ለክልሉ ብሎም ለሀገሪቱ ዘላቂ ሠላምና ልማት መረጋገጥ ህዝቡ አንድነቱን አጠናከሮ ሊሰራ እንደሚገባ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ አሳሰቡ።
ሀገር አቀፍ የማህበረሰብ ተኮር የውይይት መድረክ ዛሬ ጋምቤላ ከተማ ተጀምሯል።
ርዕሰ መስተዳድ አቶ ኡሞድ ኡጁሉ የውይይት መድረኩን ሲከፍቱ እንደተናገሩት የህወሓት ቡድን ባለፉት ዓመታት የተዛቡ ትርክቶችንና ከፋፋይ አስተሳሰቦችን በመስበክ የህዝቦችን የአንድነትና የአብሮነት እሴት ለመሸርሸር ሲሰራ ቆይቷል።
ቡድኑ በተለይም የሌለውን ታሪክ በመፃፍና የጥላቻ ሀውልት በመገንባት ህዝቦችን ለማለያየትና ሀገር ለማፈረስ በሰራቸው እኩይ ተግባራት የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወትና ንብረት እንዲጠፋ ማድረጉን አውስተዋል።
ባለፉት ዓመታት የህዝቦችን አንድነትና አብሮነት ለመሸርሸር ሲሰበኩ የቆዩ ከፋፋይ አስተሳሰቦችን በማስወገድ ለክልሉ ብሎም ለሀገሪቱ ዘላቂ ሠላምና ልማት መረጋገጥ ህዝቡ በአንድነት አጠናክሮ ሊሰራ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በተለይም ጁንታውን በማስወገድ ረገድ ህዝቡ ያሳየውን አንድነትና አብሮነት በሰላም ፣ልማትና ዴሞክራሲ ግንባታ ላይ ለመድገም በጋራ መረባረብ አለበት ብለዋል።
የተጀመረው የውይይት መድረክ ለሠላምና የልማት ጉዞ ዓይነተኛ ፋይዳ ያለው በመሆኑ ህዝቡ በንቃት እንዲሳተፍ ርዕሰ መስተዳድሩ መልዕክታቸውን አሰተላልፈዋል።
የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ቶማስ ቱት በበኩላቸው የክልሉ ህዝብ በተለይም የጁንታው ቡድን ባለፉት ሁለት ዓመታት ግጭት ለመፍጠር ሲያደረግ የቆየውን ሙከራ በማክሸፍ ረገድ ያሳየው ቁርጠኝነት የሰላም ወዳድነቱ ማሳያ ነው ብለዋል።
በቀጣይም ህዝቡ አንድነቱና አብሮነቱን በማጠናከር ለክልሉ ዘላቂ ሰላምና ልማት እንዲሰራ ተናግረዋል።
ክልሉ እና ሠላም ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ያዘጋጁት የውይይት መድረኩ ቀጣይነት እንዳለው ተመልክቷል።