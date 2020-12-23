የጌዴኦ- ጉጂ ተፈናቃዮችን ለማቋቋም የሚረዱ የልማት ስራ ተከናወነ

ሐዋሳ ታኀሳስ 14/2013 (ኢዜአ) ከግሎባል አላያንስ በተገኘ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ የጌዴኦ- ጉጂ ተፈናቃዮችን በዘላቂነት ለማቋቋም የሚረዱ የተለያዩ የልማት ስራዎች መከናወናቸው ተገለጸ።
ጌዴኦ- ጉጂ የተፈናቃዮች ማቋቋሚያ ፕሮጀክት የመዝጊያ መርሃ ግብር በገደብ ወረዳ ተካሂዷል።
የግሎባል አላያንስ የባለአደራ ቦርድ አባል ፕሮፌሰር አቻሜለህ ደበላ በወቅቱ እንዳሉት ግሎባል አልያንስ በውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራዎችን በማስተባበር ለችግር ለተጋለጡ ወገኖቻችን ድጋፍ እያደረገ ይገኛል።
በተለይ በደቡብ ክልል ጌዴኦ ዞንና ኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን አዋሳኝ አካባቢ ተፈጥሮ በነበረው የፀጥታ ችግር ለተፈናቀሉ ወገኖች ከአንድ ሚሊዮን 300 ሺህ ዶላር በላይ ድጋፍ ማደረጉን ጠቅሰዋል።
በድጋፉም ከሁለቱ ዞኖች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ ለማቋቋም ከወርልድ ቢዥን ጋር በተደረገ ስምምነት ፕሮጀክት ተቀርፆ የተለያዩ የልማት ስራዎች መከናወናቸውን አስታውቀዋል።
ፕሮፌሰር አቻሜለህ ለመልሶ ማቋቋም ስራው ስኬታማነት ለተባበሩ አካላት ምስጋና አቅርበዋል።
የዓለም አቀፍ ትብብር ለኢትዮጵያዊያን መብት የባለአደራ ቦርድ አባል አርቲስት ደሳለኝ ኃይሉ በግጭት ምክንያት ከቄያቸው ተፈናቅለው በችግር ውስጥ ለነበሩ ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ ቀና ምላሽ ለሰጡ ዲያስፖራዎችና ለወርልድ ቢዥን አካላት እንዲሁ አመስግኗል።
በወርልድ ቢዥን ኢትዮጵያ የጌዴኦና ጉጂ የአደጋ መቋቋሚያ ምላሽ ፕሮጀክት ማናጀር አቶ እንግዳ አሻ በበኩላቸው ተፈናቃዮችን ወደ ነበሩበት አካባቢ ለመመለስና ለማቋቋም ባለፉት 20 ወራት የተለያዩ የልማት ስራዎች መከናወናቸወን ተናግረዋል።
ከግሎባን አላያንስ በተገኘ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ከተከናወኑ ስራዎች መካከል አንድ ሺህ 750 መኖሪያ ቤቶች ግንባታ፣የመጠጥ ውሃ ተቋማት ግንባታ ይገኙበታል ብለዋል።
እንዲሁም የሁለቱንም ህዝቦች ለማቀራረብ የሚያስችል የሠላም ግንባታ መካሄዱን ጠቅሰው ወደ ልማት እንዲመልሱም የተለያዩ የእርባታ እንስሳት፣ የሰብል፣ የአትክልትና ፍራፍሬ ምርጥ ዘር መሰራጨቱን አስረድተዋል።
በተከናወኑ የልማት ስራዎች 9 ሺህ 500 አባወራዎች ተጠቃሚ መሆናቸውን አመልክተዋል።
የዲያስፖራው ማህበረሰብ ባለው የመደጋገፍ ባህል ለተፈናቃዮቹ በመድረሱ ምስጋና በማቅረብ የጀመሩትን እገዛ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የጌዴኦ ዞን አስተዳደር ተወካይ አቶ በዳቾ ኤዳኖ ጠይቀዋል።
ለተፈናቃዮ ከመንግስታዊ ተቋማት ባሻገር ግሎባል አልያንስ በወቅቱ በመድረስ ያደረገው ድጋፍ ላቅ ያለ ነው ያሉት ደግሞ በምዕራብ ጉጂ ዞን የቀርጫ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ዋተ ናቸው።
የጉጂና ጌዴኦ ወንድም ህዝቦች ለዘመናት አብሮ የኖሩ፣ በተመሳሳይ የገዳ ሥርዓት የሚተዳደሩ ከመሆናቸው ባለፈ በባህላዊ፣ኢኮኖሚያዊ፣ማህበራዊ እና ታሪካዊ ጉዳዮች ትስስሩ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
ህዝቦችን ለመነጣጠልና ለውጡን ለማደናቀፍ የተለየ ተልዕኮ ያላቸው አካላት ግጭት እንዲፈጠር ጥረት ቢያደርጉም ሁለቱ ህዝቦች አብሮነታቸውን በማጠናከር ሰላም ማውረዳቸውን አውስተዋል።
ከድጋፉ ተጠቃሚዎች መካከል በገደብ ወረዳ የጎቲቲ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ነዋሪዎች አርሶ አደር ታደለ የይ እና ወይዘሮ ዘነበች ዓለሙ በተደረገላቸው ድጋፍ እራሳቸውን ለማቋቋም ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል።