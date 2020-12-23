በክልሉ ኅላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ ከ3 ሺህ በላይ አመራሮች እርምጃ ተወሰደባቸው

ሐዋሳ ታህሳስ 14/2013 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል ኅላፊነታቸውን በአግባቡ ባልተወጡ ከ3ሺህ በላይ አመራሮች ላይ እርምጃ መወሰዱን የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ።
አመራሮቹ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በመተው የህወሀት ቡድን የጥፋት ተልዕኮ ሲያራምዱ እንደነበር በግምገማ መረጋገጡ ተነግሯል።
የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ያካሄዱትን የክልሉን መንግስትና የፓርቲውን የአምስት ወራት የስራ አፈጻጸም ግምገማ ዛሬ አጠናቀዋል።
የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኅላፊ ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን ግምገማውን አስመልክተው ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።
ኃላፊዋ በመግለጫቸው አንዳስታወቁት በክልሉ የተለያዩ ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ባልተወጡ አመራሮች ላይ እርምጃ ተወስዷል።
አጥፊው የህወሀት ቡድን በህዝብ ፍላጎት የመጣው ለውጥ በአግባቡ እንዳይተገበር እንዲሁም ሀገርና ህዝብ እንዳይረጋጋና ሠላም እንዳይሰፍን በርካታ አመጾች ሲቀሰቅስ እንደነበር በግምገማው መመልከቱን ተናግረዋል።
“ቡድኑ በርካታ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ተዋደውና ተከባብረው የሚኖሩበት የብዝሃነት ተምሳሌት የሆነውን የደቡብ ክልል ለመሸርሸር ሲሠራ መቆየቱም ተረጋግጧል” ብለዋል ።
በቡድኑ ሴራ በክልሉ ባለፉት አምስት ወራት በርካታ የሰው ህይወትና ንብረት፤ ሞት፣ መፈናቀልና ሌሎች ጉዳቶች መድረሳቸውን የገለጹት ሃላፊዋ በጉራፈርዳ፣ ወላይታ፣ ደራሼ፣ አማሮ፣ አሌ፣ ቡርጂና ኮንሶ ዙሪያ የተከሰቱ ችግሮችን ለአብነት ጠቅሰዋል፡፡
የአጥፊውን ህወሀት ቡድን ተግባር በማገዝ በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ የተሳተፉ 3 ሺህ 529 አመራሮች መገምገማቸውን ተናግረዋል።
ከተገመገሙት ውስጥ 711ዱ ከኅላፊናታቸው እንዲነሱ መደረጉን አስታውቀዋል።
ሌሎች 918ቱ የማሸጋሸግ እርመጃ እንደተወሰደባቸውና 1ሺህ 900ዎቹ ማስጠንቀቂያ እንደተሰጣቸው አመልክተዋል።
ቀሪዎቹ አመራሮች በህግ እንዲጠየቁ ውሳኔ መተላለፉን ኅላፊዋ አስታውቀዋል።
በግመገማ መደረኩ አመራሩ በሠላምና ጸጥታ፣ በልማትና መልካም አስተዳደር፣ በግብርናና በሌሎች ማህበራዊ ልማቶች አፈጻጸም ደረጃ ላይ በጥልቀት ተወያይቶ አቅጣጫ ማስቀመጡን አመላክተዋል፡፡
በሐዋሳ ለሁለት ቀን በተካሄደው የግምገማ መደረክ የክልል፣ የዞንና የልዩ ወረዳዎች ከፍተኛ የሥራ ኅላፊዎችና አስፈጻሚዎች መሳተፋቸው ታውቋል፡፡