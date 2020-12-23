በኮንስትራክሽን ማዕድን ማምረቻ ቦታዎች የሰራተኛውን ደህንነት መጠበቂያ ግብአት እንደማይሟላ አንድ ጥናት አመለከተ

ታህሳስ 14 /2013 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ በኮንስትራክሽን ማዕድን ማምረቻ ቦታዎች የሰራተኛውን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችሉ ግብአቶች እንደማይሟሉ በዘርፉ የተደረገ ጥናት አመላክቷል፡፡
ጥናቱን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት ኮሚሽን ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል፡፡
በዚህም በመዲናዋ በኮንስትራክሽን ማእድን ማምረት ዘርፍ ከሚሰሩ 372 ድርጅቶች ውስጥ 114ቱ የኮንስትራክሽን አሰራር ስርዓትን ተከትለው የሚሰሩ ናቸው ተብሏል፡፡
የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ሲሳይ ጌታቸው በሰጡት ማብራሪያ በኮንስትራክሽን ማዕድን ማምረቻ ቦታዎች ላይ የሰራተኛውን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያስችሉ ግብአቶችን ከማሟላት አኳያ ሰፊ ክፍተቶች መኖራቸውን ጠቅሰዋል፡፡
ፈቃድ ወስደው ወደ ስራ ያልገቡ 82 ድርጅቶች፤ፈቃድ ያላሳደሱ 54 ድርጅቶች፤ ውል ያቋረጡ 48 ድርጅቶች መኖራቸውም ተገልጿል፡፡
ሁለት ድርጅቶች ፈቃዳቸው ቢቋረጥም በዘርፉ ተሰማርተው ሲሰሩ መገኘታቸው በጥናቱ ተመላክቷል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ ከተሰጣቸው መሬት አልፈው ይዞታ አስፋፍተው የተገኙ 7 ድርጅቶች እንዲሁም ፈቃድ ሳይኖራቸው ማምረት የጀመሩ 19 ድርጅቶችንና ግለሰቦችን መለየት እንደተቻለ ተነግሯል፡፡
የኮንስትራክሽን ማዕድን ማምረቻ አዋጅ፣ ደንብና መመሪያ ተግባራዊ አድርገው በማይሰሩ አካላት ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወሰድም አቶ ሲሳይ ገልፀዋል፡፡
በዘርፉ ዘመናዊ የአሰራር ስርአት በመዘርጋትና የማእድን አቅርቦቱን በማሳለጥ ፍትሀዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ጥናቱ እንደሚረዳም እንዲሁ።
ጥናቱ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሃብቶችን፤ ባለይዞታዎችን፤ በማምረቻ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎችን እና ጥቆማዎችን መነሻ በማድረግ መከናወኑ ተገልጿል፡፡
በጥናቱ የፍቃድ እድሳት ኖሯአቸው ወደ ስራ ያልገቡ፣ እድሳት ያልፈፀሙ ብሎም ከፈቃዳቸው ውጪ ለሌላ ስራ የሚሰሩ ድርጅቶች መለየታቸውን ጠቅሰዋል፡፡
የኮንስትራክሽን ማዕድን ፈቃድ አውጥተው ከአስር አመት በላይ የሆናቸውን የማጣራት ስራ ተሰርቶ እርምጃ እንደሚወሰድባቸውም ተጠቁሟል።
በዘርፉ 4 ሺህ ለሚጠጉ ዜጎች የስራ እድል እንደተፈጠረላቸው ተገልጿል፡፡