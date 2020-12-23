በዞኑ ከመንግስት በተሰጠ ልዩ ድጋፍ ከ31 ሺህ የሚበልጡ አርሶ አደሮች ስንዴን በመሰኖ እያለሙ ነው

ፍቼ ታህሳስ 14/2ዐ13 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከመንግስት በተሰጠ ልዩ ድጋፍ ከ31ሺህ የሚበልጡ አርሶ አደሮች ስንዴን በመሰኖ እያለሙ መሆኑን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
ጽህፈት ቤቱ ለኢዜአ እንዳስታወቀው ከውጭ የሚገባን የስንዴ ምርት በሀገር ውስጥ ለመተካት በተያዘው ሀገራዊ አቅጣጫ መሰረት በዞኑ ያለውን አመቺ ስነ ምህዳር በመጠቀም ልማቱ ተጀምሯል።
የጽህፈት ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ ሂርጳሳ አዱኛ እንደገለፁት በዞኑ አምስት ወረዳዎች በሚገኙ 1ዐ2 ቀበሌዎች የስንዴ ልማቱ እየተካሄደ ነው።
አርሶ አደሮቹ ወንዞችና ግድቦችን በመጠቀም የመስኖ ልማቱን እያካሄዱ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ቀደም ሲል በአንድ ሺህ ሄክታር መሬት ላይ በባህላዊ መንገድ በመስኖ ይካሄድ የነበረውን የስንዴ ልማት ልምድ በማስፋት በዚህ አመት አርሶ አደሩ በስፋት እንዲሳተፍ መደረጉን አመልክተዋል።
በክልሉ መንግስት በሚደረግ ልዩ ድጋፍ የስንዴ ልማቱን በ27ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ለማካሄድ አቅጣጫ ተይዞ ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል።
እስካሁን ባለው የበጋው ወቅት 6ሺህ 500 ሄክታር መሬት ታርሶ በስንዴ ዘር መሸፈኑን ጠቅሰዋል።
ቀሪው መሬት እስከ ታህሳስ 2013 መጨረሻ በዘር የሚሸፈን መሆኑን አመላክተዋል።
የክልሉ መንግስት ለስንዴ ልማቱ 23ሺህ 500 ኩንታል ማዳበሪያ፣ 11ሺህ 250 ኩንታል ምርጥ ዘር እንዲሁም ሌሎች የቴክኒክ ድጋፎች ማድረጉን አስታውቀዋል።
ከመስኖ ልማቱ ከ600 ሺህ ኩንታል በላይ የስንዴ ምርት እንደሚጠበቅ አመላክተዋል
እንደ ምክትል ኅላፊው ገለጻ ለሚቀጥሉት ሶስት አመት ለሀገር ውስጥ ገበያ አስተማማኝ የስንዴ ምርት ለማቅረብ ከህብረት ስራ ማህበራትና ከሌሎች ባለድርሻዎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ ነው፡፡
በመስኖ ልማቱ እየተሳተፉ ካሉ መካከል በደገም ወረዳ የአሊዶሮ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር አብዮት አየለ በመስኖ በመታገዝ በስንዴ ልማት ሲሳተፉ ዘንድሮ የመጀመሪያቸው መሆኑን ተናግረዋል።
ከዚህ ቀደም በበጋ ወቅት አትክልትና ፍራፍሬ ያለሙ እንደነበር የገለጹት አርሶ አደሩ በጀመሩት የስንዴ ልማት የተሻለ ውጤታማና ተጠቃሚ ለመሆን እየተጉ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡