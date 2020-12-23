ለትግራይ ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ ህዝቡ የመረጣቸው ጊዜያዊ አመራሮች ሚና ወሳኝ ነው…የሀገር ሽማግሌዎች

ማይጨው ታህሳስ 14/2013 (ኢዜአ) ለትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላም መረጋገጥ ይበጀኛል ብሎ ህዝቡ የሚመርጣቸው ጊዜያዊ አመራሮች በተደራጀ አግባብ ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረግ እንደሚያስፈልግ የሀገር ሽማግሌዎች ገለጹ።
በክልሉ በየደረጃው ያሉ ጊዜያዊ አመራሮችን ምርጫ በተመለከተ ህዝቡን ያሳተፉ ውይይቶች እየተካሔዱ ነው።
በማይጨው ከተማ በተካሔደ የውይይት መድረክ ላይ የተገኙት የከተማው የአገር ሽማግሌ አቶ ቢሊ አለ እንደተናገሩት፤ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጥረት የመጣው ሰላም ዘላቂነት የሚኖረው የህዝቡ ተሳትፎ ሲታከልበትና ፍላጎቱም ሲሟላለት ነው።
በመሆኒና አካባቢው የሃገር መከላከያ ሰራዊት ከገባ ጀምሮ የተሻለ ሰላም መኖሩን የገለጹት አስተያየት ሰጪው፤ “ለዚህም ሰራዊቱ የከፈለው መስዋዕትነት የሚመሰገን ነው” ብለዋል።
ሰላሙ ዘላቂነት እንዲኖረው በብሔር፣ በቋንቋ ፣በሀይማኖትና በመሳሰሉት ያልተገቡ አጀንዳዎች ከመከፋፈል በመውጣት በጋራ እንደ ኢትዮጵያዊነት ለሀገር አንድነትና ሰላም ማሰብ እንደሚገባም ተናግረዋል።
“ስለሆነም መንግስት የህዝቡን ፍላጎት ተረድቶ ኀብረተሰቡ የሚፈልገው አስተዳደር እንዲኖር መስራት ይጠበቅበታል” ብለዋል።
“ህብረተሰቡ የተረጋጋ ህይወት እንዲመራ ሁሉም የመንግስት አገልግሎቶች መጀመር አለባቸው” ያሉት ደግሞ ሌላኛው የውይይቱ ተሳታፊ ሀጂ መሀመድ ዘይኑ ናቸው።
መንግስት ከፖለቲካ ውጪ የሆኑትን መሰረታዊ አገልግሎቶች በአፋጣኝ አስጀምሮ የህዝቡን ችግር እንዲፈታ የጠየቁት ተሳታፊው አካባቢው የሌቦች መፈንጫ እንዳይሆንም ጊዜያዊ አስተዳደሩ መደበኛ ፖሊስ እና ሚሊሻ አደራጅቶ ስራ ማስጀመር እንዳለበትም ጠቁመዋል።
የዞኑ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ አቶ ሚሊዮን አብርሃ ከኀብረተሰቡ ለተነሳ ጥያቄ በሰጡት መልስ እንዳስታወቁት፤ በክልሉ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን ህብረተሰቡ የባለቤት ሚና ተሰምቶት ተባባሪ መሆን አለበት።
ህዝቡ ራሱ በመረጠው መሪ መተዳደር እንደሚገባው በጠየቀው መሰረት የማይጨው ከተማን ጨምሮ በመላ ትግራይ ኀብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ የጊዜያዊ አመራሮች ምርጫ እየተካሄደ መሆኑንም አቶ ሚሊዮን ተናግረዋል።
በሕዝብ የተመረጡት ጊዜያዊ አመራሮችም ህዝባቸውን የሚያገለግሉበት ወሳኝ ወቅት ላይ እንደሚገኙም አስታውቀዋል።
“የህወሓት የጥፋት ቡድን አቅዶት የነበረው ሴራና ተንኮል አደገኛ ነበር” ያሉት አቶ ሚሊዮን፤ ኢትዮጵያ ጠንካራ መከላከያ ሰራዊት ባይኖራት ኖሮ ለከፋ አደጋ ትዳረግ እንደነበር ተናግረዋል።
በጊዜያዊነት የማይጨው ከተማ ከንቲባ ሆነው በህዝብ የተመረጡት መምህር ሰሎሞን ጌታቸው በበኩላቸው፤ “በህዝቡ የተሰጠኝ ሓላፊነት የሚያኩራራ ሳይሆን ድርብ ሸክም ነው” ብለዋል።
እንደ ከንቲባው ገለፃ ህዝብን ያላቀፈ ልማት ውጤታማ ስለማይሆን ህዝቡን በስፋት በማሳተፍ ከተማዋ የሚገባትን እድገት እንድታሳይ እሰራለሁ ብለዋል።