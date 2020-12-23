የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና እስከ ጥር መጨረሻ ድረስ ለመስጠት እቅድ ተይዟል- ትምህርት ሚኒስቴር

አዲስ አበባ ታህሳስ 14/2013 (ኢዜአ) በኦንላይን የሚሰጠው የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተና እስከ ቀጣዩ መጨረሻ ድረስ እንደሚሰጥ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የትግራይ ክልል ተፈታኞች ከሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች ጋር ተመሳሳይ በሆነ ጊዜ ለመፈተን ታስቧል።
ሚኒስቴሩ ከአገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ጋር በመሆን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰው ሃብትና ቴክኖሎጂ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የ12ኛ ክፍል ፈተናን ዝግጅት በማስመልከት ማብራሪያ ሰጥቷል።
የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ በዚሁ ወቅት እንዳስረዱት ተማሪዎችን በኦንላይን ለመፈተን ለአንድ ዓመት የተደረገው ዝግጅት በመጠናቀቅ ላይ ነው።
ፈተናውን በኦንላይን ለመስጠት ሶፍትዌር መልማቱንና ለፈታኞች 12 ሺህ ላፕቶፖች መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል።
በትምህርት ቤቶች ላይ ተተክለው ከሚኒስቴሩና የፈተናዎች ኤጀንሲ ሰርቨሮች ጋር የሚገናኙ 1 ሺህ 500 የቪሳት ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች መዘጋጀታቸውን ሚኒስትሩ አስታውቀዋል።
የፀጥታ ችግር በሌለባቸው አካባቢዎች በሚገኙ የፈተና ጣቢያዎች መሳሪያዎችን በቀጣዮቹ 20 ቀናት ለመትከል ታቅዷል ብለዋል።
መሳሪያዎቹን ለሚተክሉ 250 ባለሙያዎች ወደ ሥልጠና መሰጠቱን ተናግረዋል።
ፈተናዎችን ኦንላይን ለመስጠት ጥቅም ላይ የሚውሉ 450 ሺህ ታብሌቶች ደግሞ እስከዚህ ወር መጨረሻ ድረስ ከውጭ እንደሚገቡ ገልጸዋል።
ተማሪዎቹ ለሁለት ሳምንታት ከ2008 እስከ 2011 ዓ.ም በተሰጡ አገር አቀፍ ፈተናዎች ታብሌቶች እንዲለማመዱ ይደረጋል ብለዋል።
ከትግራይና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞን ውጭ ባሉ አካባቢዎች የተፈታኞች ምዝገባ መካሄዱንም ሚኒስትሩ አስታውቀዋል።
ተፈታኞቹን ለመመዝገብ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ፈተናውን የፀጥታ ችግር ያለባቸውን አካባቢዎች ጨምሮ አንድ ላይ ለመስጠት መታቀዱን የተናገሩት ሚኒስትሩ፣ ይህም ተማሪዎች ተለይተው ቢፈተኑ ሊፈጥር የሚችለውን የስነ ልቡና ተፅዕኖ ታሳቢ ማድረጉን አብራርተዋል።
የፀጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች የማካካሻ ትምህርት ለመስጠት እንደታቀደ አመልክተዋል።
ፈተናውን እስከ ጥር መጨረሻ ለመስጠት መታቀዱን የገለጹት ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን፣ የትግራይ ክልል ነባራዊ ሁኔታ በማጥናት የፈተናውን መስጫ ትክክለኛ ቀን እናሳውቃለን ብለዋል።
በተለይ በትግራይ ክልል የፈረሱ መሰረተ ልማቶችን በመገንባትና መሟላት የሚገባቸው ነገሮች በማሟላት ፈተናውን ተማሪዎች በተመሳሳይ ጊዜ ለመስጠት ጥረት እንደሚደረግ ተናግረዋል።
በፈተና ጣቢያዎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት መቋረጥ ችግር እንዳይፈጥር ጄኔሬተሮች እንደሚቀርቡ ሚኒስትሩ አብራርተዋል።
ለኦንላይን ፈተናው ከተዘጋጁት 1 ሺህ 184 የመፈተኛ ጣቢያዎች መካከል የኤሌክትሪክ አገልግሎት የሌላቸው በአቅራቢያቸው በሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ሄደው እንዲፈተኑ እንደሚደረግ አስታውቀዋል።
የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ እምዬ ቢተው እንዳሉት ፈተናው በቴክኖሎጂ ታግዞ ኦንላይን ለመስጠት እየተደረገ ያለው ዝግጅት በመልካም ጎን ይታያል።
የፀጥታ ችግር ካለባቸው አካባቢዎች ውጭ አካባቢዎች የተማሪዎች ምዝገባ መደረጉም በጥንካሬ እንደሚወሰድ ተናግረዋል።
የመፈተኛ ታብሌቶችን በተመለከተም ያለው ሂደት እንዲጠናከር አሳስበዋል።
የትግራይ ክልል ተፈታኞች ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ጋር በመወያየትና በጥናት እንዲወሰን ሰብሳቢዋ አስገንዝበዋል።