በመተከል ዞን የፀጥታ ችግር የፈጠሩ አካላት ለህግ እንዲቀርቡ የአካባቢው ነዋሪዎች ጠየቁ

አሶሳ፣ ታህሳስ 13 /2013 ( ኢዜአ) በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን የፀጥታ ችግርና ጥፋት እንዲፈጠር ያደረጉ አካላት ለህግ እንዲቀርቡ የአካባቢው ነዋሪዎች ጠየቁ።
ከዞኑ የተወጣጡ የሃይማኖት አባቶች፣ የሃገር ሽማግሌዎች፣ ሴቶች፣ ወጣቶች እና ሌሎችም ነዋሪዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር ዛሬ በግልገል በለስ ከተማ ተወያይተዋል፡፡
የውይይቱ ተሳታፊ ነዋሪዎች እንዳሉት የመተከል ዞን ህዝቦች ተጋብተው በሠላም ለዘመናት በአብሮነት ቢኖሩም በተለይም ከሃገራዊ ለውጡ በኋላ የፀጥታ ችግር እየተበራከተ መጥቷል፡፡
ይህም የዞኑ ህዝቦች እርስ በእርስ እንዲጠራጠሩ ማድረጉን ተሳታፊዎቹ ተናግረዋል፡፡
መተከል በክልሉ ዋነኛ የግብርና ኢንቨስትመንት ማዕከል እንደሆነች ጠቁመው ባለፉት 27 ዓመታት ሀገሪቱን የመራው ህወሃት የፖለቲካ አሻጥር ሲሰራ መቆየቱን አንሰተዋል፡፡
ይህም ለጸጥታው ችግሩ ዋነኛ ምንጭ ቢሆንም ሥራ አጥነትም ሌላው ምክንያት እንደሆነ ነዋሪዎቹ በውይይት መድረኩ ጠቅሰዋል።
በዞኑ የሰዎች ህልፈትና መፈናቀል እንዲቀር ያመለከቱት ነዋሪዎቹ መንግስት በትግራይ የጀመረው ህግን የማስከበር ዘመቻ በመተከልም በማስቀጠል የፀጥታ ችግርና ጥፋት እንዲፈጠር ያደረጉ አካላት ለህግ እንዲቀርቡ ጠይቀዋል፡፡
የውይይት መድረኩን የመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዞኑን ህዝብ ከጸረ-ሠላም ሃይሉ በመነጠል ከወትሮው የተለየ እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ተናግረዋል፡፡
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህብረተሰቡም ህግ በማስከበር ዘመቻው ተሳታፊ እንዲሆን አመልክተው የዞኑ ወጣቶች ለሚያነሷቸው የልማትም ሆነ ሌሎችም ጥያቄዎች የክልሉ እና የፌደራል መንግስት ደረጃ በደረጃ ምላሽ እንደሚሰጥ አስታውቀዋል፡፡
በጸጥታ ችግሩ የተሸረሸረው የዞኑ ህዝቦችን አብሮት በማወያየት አንድነቱ እንዲጠናከር አመራሩ ትኩረት ሰጥቶ ሊሠራ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ እና የአማራ ክልሎች አመራሮች ችግሩን የጋራ በማድረግ የበለጠ ተቀራርበው መስራት አለባቸው ብለዋል፡፡
የፈደራል እና የክልል የጸጥታ አካላትም ቅንጅታዊ አሠራራቸውን የበለጠ መጠናከር እንዳለባቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል፡፡
የቤኒሻጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን በበኩላቸው በዞኑ የጸጥታ ችግር የህብረተሰቡ ደህንነት ስጋት ብቻ ሳይሆን የመሠረተ ልማት ግንባታዎችንም ማስተጓጎሉን ገልጸዋል፡፡
በጥፋት ቡድኑ ላይ እየተወሰደ የሚገኘው ህግን የማስከበር እርምጃ በበለጠ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመልክተው ለችግሩ መባባስ ምክንያት የሆነውን የመልካም አስተዳደር ክፍተቶች ለማስተካከልም ክልሉ ትኩረት እንደሚሰጥ ተናግረዋል፡፡
በዞኑ የሚንቀሳቀሰው የጥፋት ቡድን ጁንታው ህወሃት በህይወት እንዳለ ለማስመሰል የሀሰት ወሬ በመንዛት ህዝቡን ለማሳሳት የሚሞክር መሆኑን አስረድተዋል፡፡
በዞኑ በጥፋት ቡድኑ ላይ የሚወሰደው እርምጃ በማጠናከር እንደ ጁንታው እንዲወገድ የማድረጉ ሥራ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል፡፡
ህብረተሰቡ ከመቼውም ጊዜ በላይ ድጋፉን እንዲያጠናክር ርዕሰ መስተዳድሩ መጠየቃቸውን ውይይቱን የተከታተሉት የክልሉ መንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ መለሰ በየነ ለኢዜአ ጨምረው ገልጸዋል።