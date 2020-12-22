በሀዋሳ የቅዱስ ገብርኤል የንግስ በዓል ካለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው

ሀዋሳ፣ ታህሳስ 13 /2013 (ኢዜአ) በሀዋሳ ከተማ የታኀሳስ 19 የቅዱስ ገብርኤል ንግስ በዓል ካለምንም የጸጥታ ችግር በሠላም እንዲከበር ቅድመ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የከተማዋ አስተዳደር አስታወቀ።
የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ እንደገለጹት፤ ባለፉት ሶስት ዓመታት በአካባቢው በነበረው የፀጥታ ችግርና የኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ዓመታዊ የቅዱስ ገብርኤል በዓል እንደተለመደው በደመቀ ሁኔታ ሳይከበር ቆይቷል።
አሁን ሠላም ከመስፈኑም ባሻገር ኮሮናን ጥንቃቄ በተሞላው መልኩ በመከላከል መደበኛ እንቅስቃሴዎች መመለሳቸውንና ዘንድሮ በዓሉ በደማቅ ሁኔታ ያለምንም የጸጥታ ሥጋት እንዲከበር የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች እየተካሄዱ እንደሚገኝ አስታውቀዋል።
የቅድመ ዝግጅት ሥራውን ለማከናወን ከፀጥታ ዘርፍ ፣ ከሃይማኖት ተቋማትና ከማህበረሰቡ የተወከሉ አካላትን ያቀፈ ኮሚቴ መዋቀሩንም አስረድተዋል።
በከተማዋ የሚገኙ ሆቴሎችና ሌሎችም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በዓሉን ምክንያት በማድረግ ዋጋ እንዳይጨምሩና የሚሰጡትንም አገልግሎት የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በተቀመጠው የጤና ሚኒስቴር መስፈርት መሰረት እንዲያከናውኑ ስምምነት ላይ መደረሱን ምክትል ከንቲባው አመላክተዋል።
የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ሠላምና ፀጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ መኩሪያ ማኒሳ በበኩላቸው፤በዓሉ በሠላም እንዲከበር ከከተማው ማህበረሰብ ጋራ በቅንጅት ለመስራት የፀጥታ መዋቅሩ በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
የበዓሉ ታዳሚዎችን ደህንነት ለመጠበቅ ማህበረሰብ አቀፍ የወንጀል መከላከል ኮሚቴ ተዋቅሮ በየደረጃው እየተሠራ መሆኑን ተናግረዋል።
በከተማው የሚገኙ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች በዓሉን ለማክበር የሚመጡ እንግዶችን እንዳያጉላሉ ብሎም ያልተገባ ክፍያ እንዳይጠይቁ ለመከላከል በቂ የሰው ሃይል በመመደብ ክትትል እንደሚደረግ የገለጹት ደግሞ በከተማው ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ መከላከልና ቁጥጥር ዋና የሥራ ሂደት አስተባባሪ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ደምሴ ናቸው።
በበዓሉ ለመታደም በርካታ የሃገር ውስጥና የውጭ እንግዶች ወደ ከተማዋ እንደሚመጡ ስለሚጠበቅ የእግረኞችን እንቅስቃሴ ለማቀላጠፍ የሚዘጉ የተሽከርካሪ መንገዶች እንደሚኖሩ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ ተናግረዋል።
የትራፊክ አደጋን ለመከላከል አሽከርካሪዎችና የበዓሉ ታዳሚዎች በኃላፊነት ስሜት እንዲንቀሳቀሱም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።