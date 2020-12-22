የተመረጡ ፓርኮች ላይ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን ለማከናወን ስምምነት ተፈረመ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 13/ 2013 ዓ.ም (ኢዜአ) ሃይለማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን ከኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ጋር በተመረጡ ፓርኮች ላይ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን ለማከናወን የሚያስችላቸውን ስምምነት ተፈራረሙ።
ስምምነቱን የፋውንዴሽኑ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ እና የኢትዮጵያ ዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ኩመራ ዋቅጅራ ተፈራርመዋል።
ስምምነቱ የሚያተኩረው በአገሪቱ በሚገኙ 6 የተመረጡ ፓርኮች ላይ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን በጋራ ለማከናወን ነው።
በዋናነትም በፓርኮች ውስጥ ያለው ስነ ምህዳርና ብዝኃ-ሕይወት እንዲጠበቅ በማድረግ ከቱሪዝም ዘርፍ ዜጎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያስችል ነው ተብሏል።
ሃይለማርያምና ሮማን ፋውንዴሽን በቀድሞው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝና በባለቤታቸው ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ሮማን ተስፋዬ የተመሰረተ ነው።
ፋውንዴሽኑ የእናቶችና ህጻናት ጤና፣ ስርዓተ ምግብ፣ የሴቶች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትና የወጣቶች ስራ ፈጠራን እንዲሁም ዘላቂነት ያለው የአካባቢ ጥበቃና ቱሪዝም ልማት ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል።