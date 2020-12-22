”የነገዎቹን አገር ተረካቢ ሴት አመራሮች ዛሬ መቅረጽ ይገባል – የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 13/2013 ( ኢዜአ) የሴቶችን የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማኅበራዊ መስኮች ተሳትፎ በማጎልበት የነገዋን ሴት አመራር መቅረፅ እንደሚገባ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስትር ዴኤታ ተናገሩ።
ሚኒስትር ዴኤታዋ ወይዘሮ ሙና አህመድ የነገዎቹን አገር ተረካቢዎችና ሴት አመራሮች ዛሬ መቅረፅ አለብን ብለዋል።
በኢትዮጵያ በተለይ ከለውጡ ወዲህ የሴቶችን የአመራር ሰጪነት ሚና ማሳደግ ትኩረት ያገኘ ጉዳይ ሆኗል።
በሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር የተዘጋጀው ዩኒቨርሲቲ ለሚቀላቀሉ ሴቶች ልዩ ትኩረትና ድጋፍ የሚደረግበት አገር አቀፍ መርሃ-ግብር አንዱ ማሳያ ነው።
እንደ ሚኒስትር ዴኤታዋ ገለፃም በፖሊሲ ለውጦች፣ በመዋቅር ማሻሻያዎች የሴቶችን እኩል ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው።
ይሁንና ሴቶችን ወደ አመራርነትና ውሳኔ ሰጪነት የማምጣቱ ስራ አሁንም የሚፈለገው ደረጃ ላይ አልደረሰም፤ በመሆኑም ብዙ መስራት ይጠበቃል ነው ያሉት።
ለዚህ ደግሞ የሴቶች የውሳኔ ሰጪነት ሚና በፌዴራል መንግሥት፣ በክልሎች፣ እንዲሁም በፓርላማ ያላቸውን ውክልና ለአብነት አንስተዋል።
“ሴቷጋ አቅም አለ” ያሉት ሚኒስትር ዴኤታዋ ሴቶች የነገዋን ሴት አመራር ለማፍራት የራሷም ጥረት ይጠበቃል ብለዋል።
በተጨማሪም ሴቷ መልካም ስብዕና ያላት፣ አገሯን የምትወድ፣ በራሷ የምትተማመንና ባለ ራዕይ ልትሆን እንደሚገባ አሳስበዋል።
የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ምክትል ሃላፊ ወይዘሮ ሜሮን አርጋው በበኩላቸው ሴቶችን የማብቃቱ ስራ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ይሻል ይላሉ።
ወጣት ምህረት ሳምሶን ጠንካራ ሴቶችን ማየትና የስኬታቸውን መንገድና ልምድ መጋራት ‘ጠንክረን እንድንሰራ ያደርጋል’ ብላለች።
በሴቶች ላይ የሚደርሱ በርካታ ጫናዎች ቢኖሩም ጠንክሮ በመስራትና በራስ የመተማመን ብቃትን በማዳበር ካሰቡት መድረስ ይቻላል ያለችው ደግሞ ወጣት ቅድስት ዘርጋው ናት።
በአፍሪካ ሴቶች ሲበረታቱም ሆነ በከፍተኛ የአመራርነት ቦታ ላይ ሆነው ማየት እምብዛም ያልተለመደ ሆኖ ቆይቷል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ተሳትፏቸውን የሚያሳድጉ፣ ወደ ውሳኔ ሰጪነት የሚያደርሱና ተጠቃሚነታቸውን የሚያጎለብቱ ዘርፈ ብዙ ተግባራት በመከናወን ላይ ይገኛሉ።