በአዲስ አበባ ባለፋት 16 ቀናት በመኪና እና ቤት ለቤት በተደረገ ፍተሻ በርካታ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ተያዘ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 13/2013 ( ኢዜአ) በመዲናዋ ባለፋት 16 ቀናት በመኪና እና ቤት ለቤት በተደረገ ፍተሻ በርካታ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ መያዙን የአዲስ አበባ ፓሊስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ማህበረሰቡም ተጥሎ የሚያገኘውን የጦር መሳሪያ ጉዳት እንዳያደርስበት ከመነካካት በመቆጠብ በአቅራቢያው ለሚገኝ የጸጥታ ሃይል ሪፖርት ማድረግ ይኖርበታል ተብሏል።
የአዲስ አባባ ፓሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግኑኙነት ዳይሬክተር ኮማንደር ፋሲካ ፈንታ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ ቤት ለቤት በተደረገ ፍተሻ የእጅ ቦንብን ጨምሮ 26 ክላሽኮቭ ጠመንጃና 732 መስል ጥይቶች በቁጥጥር ስር ውሏል።
በፍተሻው 129 የተለያዩ ሽጉጦችና 1 ሺህ 388 መሰል ጥይቶች እንዲሁም 27 የተለያዩ ጠመንጃዎች መያዛቸውን ገልጸዋል።
በፍተሻው የጸጥታ አካላት የደንብ ልብሶች መገኘታቸውንም ኮማንደር ፋሲካ ተናግረዋል።
የመገናኛና ወታደራዊ ሬዲዮዎችም በቁጥጥር ስር ከዋሉት መሳሪያዎች መካከል መሆናቸውን ጠቅሰዋል።
በእግረኛና በመኪናዎች ላይ በተደረገ ድንገተኛ ፍተሻም 41 የተለያዩ አይነት ሽጉጦች ከ254 መሰል ጥይቶቻቸው ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የእጅ ቦምቦች፣ ጠመንጃ፣ ሽጉጥና ጥይቶች ተጥለው የተገኙ ሲሆን በተለይ ቦምቦች በሰዎች ላይ ሞትና ጉዳት ያደረሱ መሆኑን ገልጸዋል።
ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር የማዋሉን ሂደት ፖሊስ ያጠናክራል ያሉት ኮማንደር ፋሲካ ህዝቡም መረጃና ጥቆማ የመስጠት ሚናውን እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
በተለያዩ ቦታዎች ወድቀው የሚገኙ የጦር መሳሪያዎች ጉዳት እንዳያደርሱ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትም መክረዋል።
ከቀናት በፊት በልደታ ክፍለ ከተማ ወድቆ ያገኙትን ቦንብ የነካኩ በጎዳና ላይ የሚኖሩ ልጆች ሞትና ጉዳት ማስከተሉን ለአብነት አንስተዋል።
በመሆኑም ህብረተሰቡ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ወድቀው በሚያገኝበት ጊዜ ከመነካካት በመቆጠብ በአቅራቢያው ለሚገኝ የጸጥታ አካላት ሪፖርት ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል።
ፖሊስ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ በሚደረገው እንቅስቃሴ የህዝቡ ድጋፍና ትብብር ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል።
በአዲስ አበባ የፀጥታ ሃይሉ ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት እያደረገ ባለው ፍተሻ እስካሁን 25 ቦምቦች፣ 4 ፈንጂ፣ 17 የተለያዩ ጠመንጃዎች ከመሰል ጥይቶቻቸው ጋር በተለያዩ አካባቢዎች ተጥለው መገኘታቸው ታውቋል።