በትግራይ ክልል እየተካሄደ ስላለው የመልሶ ማቋቋምና የሰብዓዊ ድጋፍ ለተለያዩ የልማት አጋሮች ማብራሪያ ተሰጠ

አዲስ አበባ፤ታህሳስ 12/2013(ኢዜአ) በትግራይ ክልል ስለተካሄደው የህግ ማስከበርና እየተከናወነ ስላለው የመልሶ ማቋቋምና የሰብዓዊ ድጋፍ የገንዘብ ሚኒስትር አቶ አህመድ ሽዴ ለተለያዩ የልማት አጋሮች ማብራሪያ ሰጡ።
ሚኒስትሩ በማብራሪያቸው በህግ ማስከበር ሥራው ለሰላማዊ ሰዎች ጥንቃቄ መደረጉንና በአጭር ጊዜ የተጠናቀቀ መሆኑን ጠቁመው የመልሶ ግንባታውና የሰብዓዊ ድጋፉ ሳይቋረጥ መቀጠሉን አስረድተዋል።
በህግ ማስከበሩ ወቅት ለህዝብ ኃላፊነት የማይሰማው የጥፋት ቡድኑ እንደ መንገድ፣ መብራት፣ ቴሌና መሰል መሰረተ ልማቶችን በማውደሙ የሰብዓዊ ድጋፉን ፈታኝ አድርጎት እንደነበርም ጠቅሰዋል።
የተበላሹ መሰረተ ልማቶችን በመጠገን፣ የፈረሱ ድልድዮችን በጊዜያዊ ድልድይ በመቀየር በአሁኑ ወቅት ሰብአዊ ድጋፉ በተሳካ ሁኔታ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል።
በክልሉ የተዋቀረው ጊዜያዊ አስተዳደር ከቀበሌ እስከ ላይ ድረስ የተለያዩ መዋቅሮችን መዘርጋቱ የሰብዓዊ እርዳታውን በፍጥነት ለማድረስ የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት የህግ ማስከበር ስራው በተሳካ ሁኔታ በመጠናቀቁ የልማት አጋሮች ኢትዮጵያ የቀጠናው የሰላም ማዕከል እንድትሆን የሚደረገውን ጥረት እንዲደግፉም ጠይቀዋል።
የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው መስሪያ ቤታቸው ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመተባበር በችግሩ ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ድጋፍ ማድረጉን ጠቅሰዋል።
በትግራይ ክልልም በበርካታ አካባቢዎች ባንክን ጨምሮ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮች ተጠግነው ወደ ስራ እየገቡ መሆኑንም አስረድተዋል።
በክልሉ የተለያዩ ከተሞች የመብራት፣ የቴሌና የመንገድ መሰረተ ልማቶች ተጠግነው ወደ ስራ ከመግባታቸው በተጨማሪ የሰብዓዊ እርዳታ በመሰጠቱና የተለያዩ ሸቀጦች ገበያ ላይ በመቅረባቸው ህዝቡ ወደ ሰላምና መረጋጋት መመለስ እንደጀመረ መግለፃቸውን የገንዘብ ሚኒስቴር ለኢዜአ በላከው መግለጫ አመልክቷል።