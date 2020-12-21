በትግራይ ክልል ጁንታው ለአገር ማፍረስ ተልዕኮ ይገለገልባቸው የነበሩ በርካታ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር ዋለ

አዲስ አበባ፤ ታህሳስ 12/2013(ኢዜአ) በትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ዘመቻ ላይ የሚገኙ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ባከናወኗቸው የፍተሻ ስራዎች ጁንታው ለአገር ማፍረስ ተልዕኮው ይገለገልባቸው የነበሩ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር አዋሉ።
የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት በትግራይ ክልል እየተሰራ የሚገኘውን በድል የታጀበ የህግ ማስከበር ስራ አስመልክቶ ከአገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመተባበር ሀገራዊ ግዳጃቸውን እየተወጡ ነው።
አባላቱ ባደረጓቸው የፍተሻና የቁጥጥር ስራዎች ጁንታው የሰላም ተፃራሪ ለሆነው ኢ-ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮው ይጠቀምባቸው የነበሩና ለዚህ አላማ ለማዋል ያሰናዳቸውን የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ።
በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ የክትትል ኦፕሬሽንና አስገዳጅ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ኮማንደር ጥላሁን ወ/ትንሳኤ በትግራይ ክልል ሀገራዊ ግዳጅ ላይ የተሰማሩ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ከፍተሻ ስራ በተጓዳኝ ማህበረሰቡን የማረጋጋት ስራዎች ማከናወናቸውን ተናግረው፤ ሰራዊቱ ባደረገው ጥረት በክልሉ የበለጠ መረጋጋት መፈጠሩን ጠቁመዋል፡፡
በክልሉ በመከናወን ላይ የሚገኘው ህግን የማስከበር የህልውና ዘመቻ ውጤታማ መሆኑን የገለፁት ኮማንደር ጥላሁን ፤ በተለያዩ ስፍራዎች ለእኩይ አላማ እንዲውሉ የተዘጋጁና ከሰራዊቱ እይታ የተደበቁ ረጅም ርቀት ተወንጫፊ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ጨምሮ የተለያዩ ዘመናዊና ኋላ ቀር መሳሪያዎች ለታለመላቸው ድርጊት እንዳይውሉ የማምከን ስራዎች ማከናወናቸውን ገልፀዋል፡፡
በፌደራል ፖሊስ የኮማንዶ ዲቪዥን ሻለቃ አዛዥ ም/ኮማንደር መሃመድ አሰፋ በበኩላቸው፤ በትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንና ማህበረሰቡ ያለ ፀጥታ ስጋት መንቀሳቀስ እንዲችል ኮሚሽኑ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ቅንጅታዊ አሰራርን በመፍጠር በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡
ጁንታው ለፀረ-ሰላም ተግባር የሚጠቀምባቸው በግልና በቡድን የሚያዙ የጦር መሳሪያዎችና ጥይቶች በሰራዊቱ በቁጥጥር ሥር እየዋሉ መሆናቸውን ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ ያሳያል።
በመቀሌ ከተማ የህግ ማስከበር ስራ ላይ የሚገኙ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አመራርና አባላት የጦር መሳሪያዎቹን ለመቆጣጠር በሚያደርጉት ጥረት ህብረተሰቡ የጎላ ሚና እንዳለው ጠቁመዋል፡፡