የማእድንና ነዳጅ ሚንስቴር እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነት ተፈራረሙ

አዲስ አበባ ታህሳስ 12/2013 (ኢዜአ) የማእድንና ነዳጅ ሚንስቴር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የትምህርትና ስልጠና ስምምነት ተፈራርመዋል።
ስምምነቱን የተፈራረሙት የማእድንና ነዳጅ ሚንስትሩ ኢንጅነር ታከለ ኡማ እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ናቸው።
በዚህም 675 የሚሆኑ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች በድህረ ምረቃ ፕሮግራም ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተጠቅሷል።
ዘርፉ ከምርት ፍለጋ እስከ ገበያ ያለውን የእውቀት ክፍተት ለመሙላት የረጅምና አጭር ጊዜ የስልጠና ፕሮግራሞችን እንደሚያካትት ተገልጿል።
የማዕድንና ነዳጅ ሚንስትሩ ኢንጅነር ታከለ ኡማ በዚሁ ወቅት እንደተናገሩት “ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ብትሆንም ዘርፉ እውቀት ባለው ባለሙያ ባለመመራቱ ማግኘት ያለባትን ጥቅም ሳታገኝ ቆይታለች።
የማዕድን ዘርፉን ለማሳደግ የሚያስችል የአስር አመት መሪ እቅድ መዘጋጀቱን አስታውሰው ስምምነቱ እቅዱን በተሻለ አፈጻጸም ለማሳካት እንደሚረዳም ጠቁመዋል።
የአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና፤ ስምምነቱ በዘርፉ የሚታየውን የሰው ሀይል እጥረት እና የእውቀት ክፍተት እንደሚፈታ ተናግረዋል።
ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው በርካታ ምርምሮችን እንደሚያደርጉ ገልጸው የምርምር ውጤቶቹም ወደ ኢንዱስትሪ ሄደው የበለጠ ስራ የሚፈጥሩ ይሆናሉ ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲውም ለተማሪዎች በተግባር የታገዘ ትምህርት በመስጠት ዘርፉ ላይ የሚታየውን ክፍተት ለመሙላት እንደሚሰራም ፕሬዝዳንቱ አረጋግጠዋል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚንስትሩ ዶክተር ሳሙኤል ኡርካቶ በበኩላቸው የማዕድን ዘርፉ ምን ይፈልጋል የሚለውን በጥናት መለየታቸውን ገልጸው ይህ ስምምነትም ዘርፉ የሚፈልገውን የሰው ሀይል ለማፍራት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል።
ዘርፉ ከፍተኛ እውቀት የሚፈልግ በመሆኑ እስከ ፒ.ኤች.ዲ ድረስ ለማስተማር ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውንም ጠቁመዋል።