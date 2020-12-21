በምስራቅ ባሌ ዞን ለግንባር ቀደም መምህራን ሽልማትና እውቅና ተሰጠ

ጊኒር ታህሳስ 12/2013 (ኢዜአ) በምስራቅ ባሌ ዞን በስራ አፈጻጸማቸው የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ 34 ግንባር ቀደም መምህራን ሽልማትና እውቅና ተሰጠ፡፡
የሽልማቱ መርሃ ግብር የተካሄደው በዞኑ የመምህራን ሳምንት ክብረ በዓልን ምክንያት በማድረግ ነው።
የዞኑ ትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሚሊዮን ጌታቸው መረሃ ግብሩ ትናንት በተካሄደበት ወቅት እንደገለጹት መምህራን በሀገር ልማት ውስጥ የነቃ ተሳትፎ የሚያደርግ የነገ ሀገር ተራካቢ ዜጋን በመፍጠር ረገድ ድርሻቸው የጎላ ነው፡፡
የማበረታቻ ሽልማቱ ዓላማ መምህራን በማበረታታ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የሚጠበቅባቸውን ድርሻ እንዲወጡ ለማነሳሳት መሆኑን ተናግረዋል፡፡
በመርሃ ግብሩ በእንግድነት የተገኙት የምስራቅ ባሌ ዞን የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ እሸቱ በቀለ በበኩላቸው መምህራን የትምህርት ጥራት እንዲረጋገጥ ከሚያደርጉት አስተዋጽኦ በተጓዳኝ በሀገር ግንባታ ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው ብለዋል፡፡
ከተሸላሚዎች መካከል መምህር ዳምጠው አሰፋ በሰጡት አስተያየት በተበረከተላቸው ሽልማትና እውቅና መደሰታቸውን ገልጸው፤ ለሌሎች ተተኪ መመህራን የሞራል ስንቅ የሚሆን ተግባር ነው ብሏል፡፡
የተሰጠኝ ሽልማት በቀጣይ በትምህርት ዘርፉ በእቅድ በመመራት የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ትልቅ ስንቅ ይሆነኛል ያሉት ደግሞ ሌላኛው ግንባር ቀደም ተሸላሚ መምህር አበባ ጸጋዬ ናቸው፡፡
በሥራ አፈጻጸማቸው የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ግንባር መምህራኑ ከተሰጠው የማበረታቻ ሽልማት መካከል ገንዘብ ፣ሜዳሊያና ምስክር ወረቀት ይገኙበታል።
በምስራቅ ባሌ 5ሺህ የሚሆኑ መምህራን በ347 ትምህርት ቤቶች ውስጥ በማስተማር ላይ እንደሚገኙ ከዞኑ ትምህርት ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡