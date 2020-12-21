በሰሜን ሸዋ ዞን ከወተት ሽያጭ ከ369 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ተገኘ

ደብረብርሀን ታህሳስ 12 /2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ባለፉት አምስት ወራት ከወተት ምርት ሽያጭ ከ369 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መገኘቱን የዞኑ ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ አስታወቀ።
በመምሪያው የእስሳትና እንስሳት ተዋጽኦ ግብይት ቡድን መሪ አቶ ጎበዜ ማርእሸት ለኢዜአ እንደገለጹት ዞኑ ለወተት ልማት ያለውን ምቹ ሁኔታ ለመጠቀም ዘርፉን ለማሳደግ በትኩረት እየተሰራ ነው።
በዚህም 16 የወተት አምራች ህብረት ስራ ማህበራትን በማቋቋም ለ33 የወተት ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች ምርታቸው በጥራት እንዲያቀርቡ ትስስር መፈጠሩን ተናግረዋል።
ማህበራቱ ባለፉት አምስት ወራት ከአርሶ አደሩ የሰበሰቡትን 20ሺህ 530 ቶን ወተት ለገበያ በማቅረብ ከሽያጩ ከ369 ሚሊዮን ገቢ ማግኘት መቻሉን አስረድተዋል።
ለፋብሪካዎች ቀርቦ ከተፈጸመው ግብይት የተገኘው ገቢም ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከ50 ሚሊየን ብር በላይ ብልጫ እንዳለው ተመልክቷል።
የዞኑ እንስሳት ሀብት ልማት ተጠሪ ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ ሸዋንግዛው ሀይለሚካኤል በበኩላቸው የወተት ልማቱን ለማሳደግ የተሻሻሉ የላም ዝርያዎችን በማቅረብና የመኖ ልማት በማካሄድ በዘርፉ ስራ ለተሰማሩ ድጋፍ እየደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ባለፉት አምስት ወራት ለገበያ የቀረበው በዞኑ ከተመረተው 60ሺህ 518ቶን ወተት ውስጥ መሆኑን አመልክተው ቀሪው ለአካባቢ ሽያጭና ለቤት ውስጥ ፍጆታ መዋሉን ጠቁመዋል።
በዞኑ አጎላላ ጠራ ወረዳ በጫጫ ከተማ በወተት ልማት የተሰማሩት አቶ መለሰ ተረፈ በሰጡት አሰተያየት የአንድ ሊትር ወተት እስከ 20 ብር እንደሚሸጡ ተናግረዋል።
ካለቸው ላሞች እያለቡ በቀን 17ሊትር ወተት ለገበያ በማቅረብ በዓመት እስከ 110ሺህ ብር ገቢ እንደሚያገኙ ጠቁመው በዚህም ስድስት ክፍሎች ያሉት ቤት ከተማ ላይ በመስራት ከኪራዩ ተጨማሪ የገቢ ምንጭ እንደሆናቸው አስረድተዋል።
ሌላው የወረዳው ነዋሪ ዲያቆን ወንድወሰን ተሾመ በበኩላቸው ከሌሎች ጋር ተደራጅተው ባቋቋሙ የህብረት ሥራ ማህበር አማካኝነት ያጋጥማቸውን የነበረውን የግብይትና የወተት ብክነት ችግር መፍታት እንደቻሉ ገልጸዋል።
በግላቸው በቀን ከ20 ሊትር በላይ ለማህበሩ በማቅረብ ባገኙት ገቢ የእህል ወፍጮ በመትከል ለሶስት ወጣቶች የስራ እድል መፍጠራቸውን ተናግረዋል።
ከዚህ በተጨማሪም የተወለዱ የተሻሻሉ ጥጆችን በመሸጥ ተጠቃሚነታቸውን እያሳደጉ እንደሚገኙ አስረድተዋል።