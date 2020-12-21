በኢትዮጵያ ብሔራዊ ማህበረሰብ ተኮር የምክክር መድረክ ተጀመረ

አዲስ አበባ ታህሳስ 12/2013 (ኢዜአ) በሰላም ሚኒስቴር አመቻችነት በመላ አገሪቱ ማህበረሰብ ተኮር የምክክር መድረክ በዛሬው እለት በይፋ ተጀምሯል፡፡
የምክክር መድረክ መጀመሩን አስመልክተው የሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪሃት ካሚል ለኢዜአ መግለጫ ሰተዋል።
በመግለጫቸውም የሰላም ሚኒስቴር በአገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን፣ የህግ የበላይነት እንዲከበርና ብሄራዊ መግባባት እንዲፈጠር ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እንደሚገኝ አንስተዋል።
በህዝቦች መካከል የመተማመንና በሰለጠነ መንገድ በመወያየት ለሚያጋጥሙ ችግሮች መፍትሄ በየደረጃው መስጠት የሚያስችል አቅምና አስተሳሰብን መገንባት ተቀዳሚ ተግባሩ አድርጎ እየሰራ መሆኑንም አመላክተዋል።
በዚህም ምክንያታዊ ሞጋች ማህበረሰብ መፍጠር ወቅቱ የሚጠይቀው የህልውና መሰረት በመሆኑ በሰላም ሚኒስቴር አመቻችነት በመላ አገሪቱ ማህበረሰብ ተኮር የምክክር መድረኮች መዘጋጀታቸውን ሚንስትሯ ገልፀዋል።
በዛሬው ዕለትም ከተግራይ ክልል በስተቀር በሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች ማህበረሰብ ተኮር ብሄራዊ የምክክር መድረክ በይፋ መጀመሩን ይፋ አድርገዋል።
የምክክር መድረኩ በቀጣይ ለተከታታይ ሶስት ወራት በቋሚነት እንደሚቀጥልም ተናግረዋል።
የአስተሳሰብ ልዕልና ያለው፣ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ስልጡን በሆነ መንገድ በራሱ የሚፈታ እና ቀጣይነት ያለው እድገት የሚያረጋግጥ ማህበረሰባዊ አቅም መፍጠር ዓላማ ያደረገ የምክክር መድረክ መሆኑንም ሚንስትሯ አብራርትዋል።
መድረኩ ከቤተሰብ ጀምሮ መላው ማህበረሰብ በየደረጃው በአካባቢያዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ስልጡን ምክክር በማድረግ የጋራ አረዳድ እና ብሔራዊ መግባባት የሚመጣበትን መንገድ የሚያመቻች መሆኑንም ጠቁመዋል።
ሚንስትሯ በመግለጫቸው “እንደኛ ብዝሃነት ባለበት ሀገር ሁሉም ድምፆች እንዲደመጡ እድል መስጠት ያስፈልጋል” ብለዋል።
የምክክር መድረኩ ልብ ለልብ መገናኘትን፣ መደማመጥን፣ መቻቻልን፣ ችግሮችና አለመግባባቶችን ስልጡን በሆነ መንገድ የመፍታት ባህልን የሚያለማምድ ነው ብለዋል።
መንግስትም ከመድረኮቹ የሚነሱትን ሃሳቦች አድምጦ ግብአት በማድረግ ተግባራዊ መላሽ መስጠት ያስችለዋል ብለዋል።
ለዚህ መልካም ተግባር ስኬታማነት ሁሉም የድርሻውን አዎንታዊ አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም ሚንስትሯ ጥሪ አቅርበዋል።