በአማራ ክልል የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና መሰጠት ተጀመረ

ባህርዳር፣ ታህሳስ 12 /2013(ኢዜአ) በአማራ ክልል ከ415 ሺህ በላይ ተማሪዎች የሚሳተፉበት የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ዛሬ መሰጠት መጀመሩን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ።
ከዛሬ ጀምሮ ለተከታታይ 3 ቀናት በሚሰጠው ፈተና በመደበኛ ፣ማታና ግል ሲማሩ የነበሩ የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች እንደሚሳተፉ በቢሮው የስርዓተ-ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ዳይሬክተር አቶ ካሴ አባተ ለኢዜአ ገልጸዋል።
ከተፈታኞቹ መካከል 201 ሺህ 575 ወንድና 213 ሺህ 555 ሴት ተማሪዎች መሆናቸውን አስረድተዋል።
ፈተናው እየተሰጠ የሚገኘውም በክልሉ በሚገኙ አምስት ሺህ 162 ትምህርት ቤቶች መሆኑን ጠቁመው በሠላም እንዲጠናቀቅም ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
በኮሮና ምክንያት ትምህርት ተቋርጦ ከመቆየቱ ጋር ተያይዞ በስነ-ልቦና የማዘጋጀትና ተረጋግተው ፈተናውን እንዲወስዱ የሚያስችሉ ተግባራት ቀድመው መከናወናቸውን አመልክተዋል።
በባህር ዳር ከተማ የሽምብጥ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምክትል ርዕሰ መምህር አቶ ጋሻው ጥሩነህ በበኩላቸው የስምንተኛ ክፍል ፈተና ለኮሮና ቫይረስ በማያጋልጥ መልኩ መስጠት መጀመራቸውን ገልጸዋል።
በዚህም ትምህርት ቤቱ በቀንና ማታ ያስተማራቸውን 470 ተማሪዎች እየተፈተኑ መሆናቸውን ጠቁመው ከመካከላቸውም 274 ሴቶች እንደሚገኙበት ጠቅሰዋል።
የትምህርት ቤቱ መምህራን ተማሪዎች ለፈተናው እንዲዘጋጁ በማድረግ በኩል ቀደም ብለው መስራታቸውን አውስተዋል።
ተማሪዎች በኮሮና ምክንያት የስነ-ልቦና ችግር እንዳይገጥማቸው በማዘጋጀት ለፈተናው እንዲቀርቡ መደረጉን የገለጹት ደግሞ የወይዘሮ አየለች ደገፉ መታሰቢያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት የፈተና ጣቢያ ሃላፊ አቶ አዳነ የኔአለም ናቸው።
በትምህርት ቤቱ 90 ተማሪዎች ፈተናውን መውሰድ መጀመራቸውን አመልክተው ከተፈታኞቹ መካከልም 49ኙ ሴቶች እንደሆኑ አስረድተዋል።
በክልሉ ዛሬ አማርኛ፣ እንግሊዘኛ ፣ሒሳብና ስነ-ህይወት የትምህርት ዓይነቶች ፈተና እንደሚሰጥ ከትምህርት ቢሮው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።