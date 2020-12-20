ከህግ አግባብ ውጭ በተፈጸመ ቅጥር፣ ምደባና ዝውውር 1 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር ባክኗል -መምሪያው

ጎንደር፣ ታህሳስ 11/2013 (ኢዜአ) ከአዋጅና መመሪያ ውጪ በተፈጸመ የሰራተኞች ቅጥር፣ ምደባና ዝውውር 1 ነጥብ 7 ሚሊየን ብር የመንግስት ገንዘብ ለብክነት መዳረጉን የማእከላዊ ጎንደር ዞን ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ አስታወቀ፡፡
ድርጊቱን የፈጸሙ የስራ ኅላፊዎችን በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን መምሪያው ለኢዜአ አስታውቋል።
በመምሪያው የሰው ሀብት ስራ አመራርና አፈጻጸም ክትትል ግምገማ ቡድን መሪ አቶ ሙሉጌታ አረጋው ለኢዜአ እንደገለጹት በዞኑ በተካሄደ የኦዲትና የኢንስፔክሽን ስራ ከሲቪል ሰርቪስ አዋጅና መመሪያ ውጭ የሰራተኞች ቅጥር፣ ምደባና ዝውውር መፈጸሙ ተረጋግጧል።
በዞኑ ከ2012 እስከ 2013 በጀት አመት ስድስት ወር ድረስ በ15 ወረዳዎችና በሁለት የከተማ አስተዳደሮች ውስጥ በ1ሺህ 310 የመንግስት ሰራተኞች የቅጥር፣ የደረጃ እድገትና ዝውውር ሰነዶች ላይ የኦዲትና የኢንስፔክሽን ስራ መካሄዱን ተናግረዋል።
“በኢንስፔክሽንና ኦዲት ስራው የሲቪል ሰርቪስ አዋጅና መመሪያን ያልተከተለ የ113 የመንግስት ሰራተኞች ቅጥር፣ ምደባና ዝውውር መፈጸሙ ተረጋግጧል” ብለዋል ።
ለሰራተኞቹ ያለአግባብ በተፈጸመ የደመወዝ ክፍያ ከ1 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ የመንግስት ገንዘብ ለብክነት መዳረጉን ጠቅሰዋል።
በኦዲት ግኝቱ መሰረት ኅላፊነታቸውን ያልተወጡ የስራ ኅላፊዎችን በአስተዳደርና በህግ አግባብ እንዲጠየቁ ለማድረግ ጥፋተኞችን የመለየት ስራ እየተካሄደ መሆኑን ተናግረዋል ።
ተጠያቂዎችን ከመለየት ጎን ለጎን ያለአግባብ የተከፈለን የመንግስት ገንዘብ ለማስመለስ እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
የጭልጋ ወረዳ ቁጥር አንድ ሲቪል ሰርቪስና የሰው ሃብት ጽህፈት ቤት ኅላፊ አቶ አየልኝ ጨቅሉ በወረዳው ያለ ውድድር ተመድበው በተገኙ ስምንት ሰራተኞች ላይ የማጣራት ስራ መጀመሩን ተናግረዋል፡፡
በህገ-ወጥ መንገድ ለተመደቡ ሰራተኞች ያለ አግባብ የተከፈላቸውን 600 ሺህ ብር ለማስመለስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
እንደ ኅላፊው ገለጻ የደረጃ እድገት የማይገባቸው ስድስት ሰራተኞች ደግሞ የተከፈላቸውን 80 ሺህ ብር እንዲመልሱ ተደርጓል።
በዞኑ ከ31 ሺህ በላይ ቋሚ የመንግስት ሰራተኞች በስራ ገበታ ላይ እንደሚገኙ ከዞኑ ሲቪል ሰርቪስ መምሪያ የተገኘ መረጃ ያመላክታል፡፡