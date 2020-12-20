ጁንታው ለዘረፋ ያሰማራቸውን ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር የማዋሉ ተግባር ተጠናክሮ ቀጥሏል- የፌደራል ፖሊስ

አዲስ አበባ ፣ ታህሳስ 11/2013 ( ኢዜአ) ጁንታው ከማረሚያ ቤት በመልቀቅ ለዘረፋ ያሰማራቸውን ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር የማዋሉ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠሉን የፌደራል ፖሊስ አስታወቀ።
በፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ዘርፍ ሃላፊ ምክትል ኮሚሽነር መላኩ ፋንታ ዛሬ በመቀሌ ከተማ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥተዋል።
ምክትል ኮሚሽነር በዚህ ወቅት ጁንታው ከተሞችን ለቆ ከመሸሹ በፊት በማረሚያ ቤት የነበሩ ወንጀለኞችን መሳሪያ አስታጥቆ በመልቀቅ በከተሞች አካባቢ ዝርፊያ እንዲፈጽሙ ማድረጉን ነው የገለጹት።
እነዚህ ወንጀሎች የመንግስት ተቋማትን ንብረት ጭምር መዝረፋቸውን ነው የተናገሩት።
የፌደራል ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር በመቀናጀት ወንጀለኞቹን በቁጥጥር ስር የማዋሉን ስራ አጠናክሮ መቀጠሉንም አስታውቀዋል።
ወንጀለኞቹ የታጠቁትን የጦር መሳሪያዎች የማስፈታቱ ተግባር እየተከናወነ መሆኑንም ተናግረዋል።
በተጨማሪም ህገ-ወጡ የህወሃት ጁንታ በመንግስት ተቋማት ያሉ ሰነዶችንና ሰነድ የያዙ ኮምፒውተሮችን አቃጥሎ መሸሸኑም ገልጸዋል።
ይህም ቡድኑ ከራሱ ስልጣን ውጭ ለህዝብ ምንም አይነት ዴንታ የሌለው መሆኑን ያመላክታል ብለዋል።
የአካባቢው ማህበረሰብ የፌደራል ፖሊስ እያከናወነ ያለውን ተግባር በመደገፍ ረገድ ጉልህ ሚና እያበረከተ መሆኑንም ምክትል ኮሚሽነሩ ተናግረዋል።