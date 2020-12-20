የጤናውን ዘርፍ ማጎልበት ሀገራዊ ብልፅግናን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው… የሀረሪ ክልል ም/ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ

ሐረር፤ ታህሳስ 11/2013 (ኢዜአ)የጤናውን ዘርፍ ማጎልበት ሀገራዊ ብልፅግናን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው ሲሉ የሀረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ ተናገሩ።
ሀረር የጤና ሳይንስ ኮሌጅ 969 የጤና ባለሙያዎችን በዲግሪና በዲፕሎማ አስመረቀ።
ኮሌጁ ለ25ኛ ጊዜ ካስመረቃቸው ተማሪዎች ውስጥ 508ቱ በዲግሪና 461ዱ በዲፕሎማ ደረጃ የተሰጣቸውን ስልጠና ያጠናቀቁ ናቸው።
በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ እንደተናገሩት የጤናውን ዘርፍ ማጎልበት ሀገራዊ ብልፅግናን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው።
“ሀረር ጤና ሳይንስ ኮሌጅም ከክልሉ ባሻገር ለሌሎች አካባቢዎች ብቁ የጤና ባለሙያዎችን በማፍራት ጉልህ ሚና እየተጫወተ ይገኛል” ብለዋል።
ተቋሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ በአደረጃጀትና በተደራሽነት መሻሻልን እያሳየ መሆኑን በመጠቆም የክልሉ መንግስት በቀጣይ ለኮሌጁ ራዕይ መሳካት አስፈላጊው ሁሉ እገዛ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል።
ተመራቂዎች በታማኝነትና በታታሪነት የማህበረሰቡን የጤና ችግር ለመፍታት እንዲሰሩ አሳስበዋል።
የሀረር ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዲን አቶ ያሲን አብዱላሂ በበኩላቸው ኮሌጁ ከትምህርት ስልጠና በተጨማሪ የጤና ሙያ ማሻሻያ ስልጠናና ችግር ፈቺ የጥናትና ምርምር ስራዎችን በመስራት በዘርፉ ጠንካራ መሰረት እያኖረ መሆኑን ተናግረዋል።
ኮሌጁ ኢኮኖሚያዊ አቅማቸው ውስን ለሆኑ 398 ተማሪዎች በነፃ ትምህርት እንዲያገኙ እገዛ ማድረጉንም አመላክተዋል።
“ዘንድሮ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የተቀመጡ መመሪያዎችን ተግባራዊ በማድረግ ተማሪዎች ስለጠናቸውን እንዲያጠናቅቁ ማድረግ ተችሏል” ብለዋል።
ተመራቂዎች ማሀበረሰቡን በቅንነትና በታማኝነት ለማገልገል ቃለ መሀላ ፈጽመዋል።
ከተመራቂዎች መካከል ሌንጮ ሸምሰዲን በሰጠው አስተያየት በተመረቀበት የፋርማሲ ሙያ ማህበረሰቡን በቅንነት ለማገልገል መዘጋጀቱን ተናግሯል።
“በተማኩበት ሙያ ማህበረሰቡን በሀቀኝነት ለማገልገል ዝገጁ ነኝ” ያለችው ደግሞ ፌቨን አስራት ነች።
በምርቃ ስነ ስርዓት ላይ የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎች ዋንጫና ሌሎች ሽልማቶች ተበርክቶላቸዋል።