የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ለፍትህ የቆመ ህዝብ ወሳኝ ነው … አቶ ሽመልስ አብዲሳ

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 11/2013( ኢዜአ) በፍርድ ቤቶች ፍትህና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ለፍትህ የቆመ ህዝብ ያስፈልጋል ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ተናገሩ።
አዲስ አበባ ስድስት ኪሎ አካባቢ ለሚገነባው የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ህንጻ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ፕሮግራም ዛሬ ተካሒዷል።
በመርሃ-ግብሩ ላይ የተገኙት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፤ ባስተላለፉት መልዕክት “ፍትህ ሁሉ ነገር ነው፤ እውነትን ያላረጋገጠ ህዝብ የነገ ህይወቱን ማረጋገጥ አይችልም” ብለዋል።
ህዝባችን ባህላዊ የእውነት መፈለጊያ ስልቶች አሉት ያሉት ፕሬዝዳንቱ እነዚህ የእርቅ ማውረጃና የሀቅ ማፈላለጊያ ዘዴዎችን ባለመተግበራችን ሃገራችን በከፍተኛ ውዥምብር ውስጥ በመግባት ከፍተኛ የመፍረስ አደጋ ተጋርጦባት ነበር ብለዋል።
“ፍርድ ቤቶች ይህን የህዝቡን ባህላዊ የሀቅ ማፈላለጊያ ስልቶችን አዘምነው በመጠቀም ሸክማቸውን ማቅለል አለባቸው፣ ፍትህን ማረጋገጥም ይገባቸዋል” ብለዋል።
“የምናልመውን የሀገር ብልጽግናም ማረጋገጥ የምንችለው በፍትህ ላይ ጠንክረን ስንሰራ ብቻ ነው” ያሉት ፕሬዝዳንቱ “ለዚህ ደግሞ የክልሉ መንግስት ጠንክሮ ይሰራል” ብለዋል።
የበለጸገች ኦሮሚያና የበለጸገች ኢትዮጵያን ገንብተን ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት ሊኖሩበት የሚችሉት ዓይናችንን ከእውነት ሳንነቅል ስንሰራ ብቻ ነው ብለዋል።
የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም በዚህ መስክ አስቀድሞ ሪፎርም እንደ ጀመረ ሁሉ የዘመኑ ፍርድ ቤቶችና የበቁ ዳኞች እንዲኖሩን ጠንክረን እንሰራለን ሲሉም ተናግረዋል።
ለጠንካራ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ነጻና በህዝብ ዘንድ አመኔታ ያለው ፍርድ ቤት መኖር አስፈላጊ ነው ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፈርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ገዛሊ አባ ሲመል ናቸው።
ነጻና ጠንካራ ፍርድ ቤቶችን ለመገንባት ክልሉ ከሶስት ዓመት ወዲህ ጠንካራ ሪፎርም በመስራት ላይ መሆኑን በማውሳት።
ፍርድ ቤቶች እውነት የሚገኝባቸው ናቸው ያሉት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ፤ የፍትህ ተቋማት ሪፎርም ውስብስብና ፈታኝ ቢሆንም ጠንክረን መስራት ይገባናል ብለዋል።
ወይዘሮ መዓዛ የኦሮሚያ ክልል በዚህ መስክ ለሌሎች ክልሎችም ሆነ ለፌዴራል ፍርድ ቤቶች አርአያ የሚሆኑ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
አዲስ የሚገነባው ዘመናዊ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ህንጻ 13 ወለሎች የሚኖሩት ሲሆን ለግንባታው አንድ ነጥብ ስምንት ቢሊዮን ብር ተመድቧል።
ዛሬ በተከናወነው የመሰረት ድንጋይ ማስቀመጥ መርሃ-ግብር ላይ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ፤ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ፤የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ጌዛሊ አባሲማል እና ሌሎች ተጋባዥ እንግዶች ተገኝተዋል።