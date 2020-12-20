ለትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት በጋራ እንቆማለን- ነዋሪዎች

አዲስ አበባ፣ ታህሳስ 11/2013 ( ኢዜአ) በትግራይ ክልል ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት ከጊዜያዊ አስተዳደሩና ከጸጥታ ሃይሉ ጋር እንደሚሰሩ ኢዜአ ያነጋገራቸው የአዲ ዳእሮ እና ሽሬ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በከተሞቹ ያነጋገራቸው ነዋሪዎችና ተፈናቃዮች ከጊዜያዊ አስተዳደሩ፣ ከአገር መከላከያ ሠራዊት ጋር በመተባበር ለዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
የህወሓት ቡድን ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በአገር መከላከያ ሠራዊት የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙ የሚታወስ ነው።
ቡድኑ ያሰማራቸው የጥፋት ኃይሎች በሠራዊቱ ላይ ከፈጸሙት ክህደት ባሻገር በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች በመኖሪያ ቤቶችና አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ዝርፊያና ውድመት አድርሰዋል።
መንግስት የህወሓት የጥፋት ቡድንን ወደ ሕግ ለማቅረብ በወሰደው የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻ የተለያዩ አካባቢዎች ሰላምና መረጋጋት በማምጣት ማህበረሰቡም ወደ መደበኛ እንቅስቃሴው እየገባ ይገኛል።
በአዲ ዳእሮና በሽሬ ከተማ ነዋሪዎችና ቀደም ሲል በጸጥታ ስጋት የተፈናቀሉ ወገኖች እንዳሉት የአገር መከላከያ ሠራዊት ለትግራይ ህዝብ አለኝታው ብቻ ሳይሆን የተዋለደና የተዛመደ ቤተሰብም ጭምር ነው።
በአዲ ዳዕሮ የሚኖሩት ወጣት ትርሐስ ተዓምራት እና አቶ አገደም ሰሙ እንዳሉት የሕወሓት ቡድን ብዙ ችግርና ግፍ ሲያደርስባቸው ቆይቷል።
ከትግራይ ሕዝብ ጋር የተዋለደውና የተጋመደው፣ የህዝቡ መከታ እንዲሁም የልማት አጋዥ የሆነውን የሰሜን እዝ ህወሃት ክዶ ጥቃት በማድረሱ እንዳሳዘናቸው ገልጸዋል።
በተሳሳተ የህወሓት ፕሮፓጋንዳ ፈርተው ወደ በርሃ ሸሽተው እንደነበር ያስታወሱት አስተያየት ሰጭዎቹ እነርሱን ጨምሮ በርካቶች ወደ መኖሪያ ቀያቸው መመለሳቸውን ተናግረዋል።
ሆኖም የህወሃት ቡድን የተለያዩ መሰረተ ልማቶችንና የህዝብ ሃብቶችን ዘርፎና አውድሞ በመሄዱ አሁን ላይ መቸገራቸውን ገልጸዋል።
የፌዴራል መንግስትና ጊዜያዊ አስተዳደሩ የጀመሩትን የመልሶ ግንባታ በማፋጠን ለአገልግሎት እንዲያበቃላቸው ጠይቀዋል።
በሽሬ የተፈናቃዮች ጊዜያዊ ማቆያ የሚገኙት ወጣት ነዒማ መስኡድ እና አቶ አይዳኝ ክፍሌም ከምንም ነገር በላይ የምንፈልገው ሰላም ነው ሲሉ ተናግረዋል።
ለዚህም ከጊዜያዊ አስተዳደሩና ከጸጥታ ሃይሉ ጋር በመተባበር በሁሉም አካባቢዎች ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።
“ሁላችንም ከብሄር አጥር ወጥተን ለታላቋና ባለ ብዙ ታሪኳ ኢትዮጵያ በጋራና እጅ ለእጅ ተያይዘን ልንቆም ይገባል” ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ሰብዓዊ ድጋፎችን እያደረሰ ሲሆን የመልሶ ግንባታና ወንጀለኞችን የማደን ስራም ተጠናክሮ ቀጥሏል።