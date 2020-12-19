የረቀቁ ወንጀሎችን ለመከላከል የወንጀል ስነ-ስርዓትና ማስረጃ ህግን ከዘመኑ ጋር ማሻሻል ይገባል…ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ

አዳማ፤ታህሳስ 10/2013(ኢዜአ)የኢፌዴሪ ረቂቅ የወንጀል ስነ-ስርዓትና ማስረጃ ህግ የረቀቁና የዘመኑ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል የሚያስችሉ እንደሚሆኑ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ ገለጹ።
በአዲስ የተዘጋጀውን የወንጀል ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ ረቂቅ ለማዳበር የሚያስችል ግብዓት ለማሰባሰብ ያለመ የሁለት ቀናት ምክክር በአዳማ ከተማ ዛሬ ተጀምሯል።
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ በመድረኩ ላይ እንደገለጹት፤ የረቀቁና የዘመኑ የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል እንዲቻል ረቂቅ አዋጁ ሊዘጋጅ ችሏል።
በዚህም ከ59 ዓመት በላይ በስራ ላይ የነበረውን የወንጀል ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ በአዲስ ለመተካት በፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አማካኝነት ረቂቅ አዋጁ የተዘጋጀ መሆኑን ፕሬዘዳንቷ ተናግረዋል።
የፍትህ ስርዓቱን ለማዘመንና ፍርድ ቤቶችን ስርነቀል ለውጥ ለማምጣት አሰራርና አደረጃጀትን ባማከለ መልኩ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማሻሻያ አዋጅም አንዱ መሆኑን ገልጸዋል።
በተለይ ከዳኞች ምደባና ስያሜ፣ ከችሎት አደረጃጀትና ተያያዠ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ረቂቅ ሰነዶቹ ህግ ሆነው ከመውጣታቸው በፊት በዘርፉ ባለድርሻ አካላት ለማዳበር የተዘጋጀ መድረክ መሆኑንም አመልክተዋል።
በተለይ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ማሻሻያና የወንጀል ስነ-ስርዓትና የማስረጃ ህግ ረቂቅ ሰነድ በግብዓት በማዳበር ለህግ አውጭው አካል እንዲቀርብ እየተሰራ መሆኑንም ወይዘሮ መዓዛ ተናግረዋል።
ከወንጀልና ፍትህ አስተዳደር ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ተቋማት በረቂቅ ህጉ ላይ ግንዛቤ እንዲያገኙ መደረኩ በቀጣይ ለህጉ ተፈፃሚነት ሚናው የጎላ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ ናቸው።
የወንጀል ህግ ስነ ስርዓትና የማስረጃ ህግ በአዲስ መልክ መቀረፁ የፍትህ ስርዓቱን ወደ ቀጣይ ምዕራፍ የሚያሻግር መሆኑንም ተናግረዋል።
“በመሆኑም ለቀጣይ 20 እና 30 ዓመታት የሀገሪቷን ሁሉን አቀፍ የማህበራዊ፣ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን ጭምር ታሳቢ ባደረገ መልኩ መዘጋጀቱ ተገቢና ወቅቱ የሚጠይቀው ነው” ብለዋል።
የወንጀል ህጉ ከዘመኑ ጋር የተጣጣመ መሆን አለበት ያሉት ጠቅላይ ቃቤ ህጉ፤ የሀገሪቱ የፍትህ አስተዳደር ስርዓት ለመለወጥ ጭምር ወሳኝ ሚና እንዳለው ነው የተናገሩት።
ለሁለት ቀናት በሚቀጥለው በዚህ መድረክ ላይ በየደረጃው ከሚገኙ የፌዴራል ፍርድ ቤቶች፣ የማረሚያ ቤት ኮሚሽንና ከጠቅላይ አቃቤ ህግ የተወጣጡ ዳኞች፣ አመራሮችና የህግ ባለሙያዎች እየተሳተፉ ይገኛሉ።