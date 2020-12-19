የህወሃት ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያዊ አንድነታችንን አይሸረሽረውም– የትግራይ ተወላጅ ተመራቂ ተማሪዎች

ዲላ ታህሳስ 10 / 2012 (ኢዜአ) የህወሃት የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ኢትዮጵያዊ አንድነታቸውን እንደማይሸረሽረው በዲላ ዩኒቨርሲቲ ትግራይ ተወላጅ ተመራቂ ተማሪዎች ገለጹ።
ዘግይቶም ቢሆን ወደ ዩኒቨርሲቲው ተቀላቅለን ትምህርታችንን በሠላም እየተከታተልን ነው ብለዋል።
ተማሪዎቹ ለኢዜአ እንዳሉት ህወሃት ህዝብን በመከፋፈለ እንደጠላት እንዲተያይ የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ ቆይቷል።
ከተወላጆቹ መካከል ተማሪ ዳዊት ትንሳኤ በሰጠው አስተያየት ህወሃት በፈጸመው ወንጀል ምክንያት በትግራይ ክልል በርካታ አግልግሎት መስጫ ተቋማት ስራቸውን እንደተስተጓጎለ ተናግረዋል ።
በዚህም ምክንያት ለዓመታት የደከመበትን ትምህርት ለማጠናቀቅ የነበረውን ተስፋ አጨልሞበት እንደነበር ጠቁሟል።
በተለይ ከሚኖርበት ምዕራባዊ ዞን አሞራ ከተማ በቅርብ ርቀት በሚትገኘው ማይካድራና ዙሪያዋ በንጽሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመው ብሄር ተኮር ጨፍጨፋ ዝግናኝ እንደነበር ጠቅሷል።
የመከላከያ ሠራዊት በአጭር ጊዜ ውስጥ ህግ የማስከበር ዘመቻን ማጠናቀቁን ተከትሎ ዘግይቶም ቢሆን ወደ ዩኒቨርሲቲ በመቀላቀሉ ከፍተኛ ደስታ እንደተሰማው ገልጿል።
ምንም እንኳን ህውሃት በውሸት ፕሮፓጋንዳ የትግራይ ወጣቶችን ከሌሎች ወንድም እህቶቹ ለመለያየት ቢሰራም ኢትዮጵያዊ አንድነታችን የማይሸረሽር በመሆኑ ወደ ዩኒቨርሲቲ ተቀላቅሎ ትምህርቱን በሠላማዊ መንገድ እየተከታተለን እንገኛለን ብሏል።
ሠላም መስፈኑን ተከትሎ ሁሉም ተማሪ ጥቃት ይደርስብኛል ብሎ ሳይሰጋ ወደዩኒቨርሲቲ መምጣቱን የተናገረው ተማሪ ዳዊት በአንዳንድ የትግራይ አካባቢ የስልክና የባንክ አገልግሎት መስጠት አለመጀመር ከቤተሰብ ጋር ለመገናኘት እንደቸገረው ጠቁሟል።
ከትግራይ ማዕከላዊ ዞን እንደመጣች የተናገረችው ተማሪ ባየች ሻምበል በበኩሏ ያሁሉ አልፎ ወደ ትምህርት ገበታዋ መመለስ በመቻሉ መደሰቷን ገልጻለች ።
አንዱን ከሌላው ለማጋጭት የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ቢነዛም በዩኒቨርሲቲ ቆይታዋ በትምህርቷ ላይ ብቻ በማተኮር ከሌሎች አካባቢዎች ከመጡ ተማሪዎች ጋር በሰላም ትምህርቷን እየተከታተለች መሆኗን ተናግራለች።
ላለፉት አምስት ዓመታት አብረውን የተማሩ የትግራይ ክልል ልጆች በህግ ማስከበሩ ዘመቻ ምክንያት ይቀራሉ ብለን ሰግተን ነበር ያለው ደግሞ ከምዕራብ አርሲ ዶዶላ የመጣው ተማሪ እሸቱ መላኩ ነው።
ተማሪዎቹ ዘግይተውም ቢሆን ተቀላቅለውናል፤ ይህ ዓመት አንድነታችንን ሊሸረሽር የሚችል አንድም ሀይል ሊኖር እንደማይችል ያረጋገጥኩበት ነው ብሏል።
በዩኒቨርሲቲው የሰላም ፎረም የስራ አመራር አባል ተማሪ ሰይድ ቋህሪ የመማር ማስተማር ሂደቱ ሠላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ከዩኒቨርሲቲው አመራሮች ጋር ተቀናጅተው እየሰሩ መሆኑን ተናግሯል።
ችግሮች ቢያጋጥሙ እንኳን በውይይት መፍታት የሚያስችል ሁኔታ መኖሩን ጠቁሟል።
ወደ ዩኒቨርሲቲው ዘግይተው የሚመጡ ተማሪዎችን ከመቀበል ባለፈ ልዩ የማካካሻ ፕሮግራም በማዘጋጀት ትምህርት በመስጠት ላይ እንደሚገኙ የገለጹት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የአስተዳደርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ዳዊት ሃዬሶ ናቸው።
ተመራቂ ተማሪዎች ለጥናታዊ ስራቸው የሚያግዙ መጽሐፍ በቀላሉ ከድህረ ገጽ እንዲያወርዱ የዲጅታል ቤተ መጽሐፍ ከማቋቋም ባለፈ በሁሉም አከባቢዎች የኢንተርነት አግልግሎት የማስፋት ስራ መከናወኑንም ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው የሚታወቅበት ሠላማዊ የመማር ማስተማር ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ከተማሪ አደረጃጀት ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል።
ዲላ ዩኒቨርሲቲ ከ3 ሺህ በላይ ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሎ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የገጽ ለገጽ ትምህርት ከታህሳስ 5 ቀን 2013 ዓ.ም. ጀምሮ እየሰጠ እንደሚገኝ ተመልክቷል።