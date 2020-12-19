ልዩ ድጋፍ የሚሹና ያልለሙ አካባቢዎችን በተሻለ መልኩ መለወጥ የሚያስችል የሦስት ዓመት ዕቅድ ይዘጋጃል – ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን

አዲስ አበባ ታህሳስ 10/2013 (ኢዜአ) የአቅምና የልማት ክፍተት በሚታይባቸውና ልዩ ድጋፍ በሚሹ አካባቢዎች የተሻለ ልማት ለማምጣት የሦስት ዓመት ዕቅድ የሚዘጋጅ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ።
የፌዴራል ልዩ ድጋፍ ቦርድ አባላት የቦርዱን የ2011/12 ዓ.ም እቅድ አፈጻጸምና የ2013 ዓ.ም እቅድ ላይ ውይይት አድርገዋል።
በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት በተካሄደው በዚሁ ውይይት ላይ የእቅድ አፈጻጸሙን ያቀረቡት ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ስዩም መስፍን “ቦርዱ በአሥር ዓመታት ቆይታው በርካታ ሥራዎችን አከናውኗል።” ብለዋል።
ይሁን እንጂ ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ካሉበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሚጠበቀውን ያህል ለውጥ ሊያመጡ የሚያስችሉ ተግባራት አለመከናወናቸውን አንስተዋል።
በተለይ ልዩ ድጋፍ በሚሹ ክልሎችና አርብቶ አደር አካባቢዎች ተከስተው የነበሩ የጸጥታ ችግሮች የእቅዱን አፈጻጸም እንዳጓተቱት ተናግረዋል።
በእነዚህ አካባቢዎች ያሉ አጎራባች ክልሎችም ቢሆኑ በጎንዮሽ ትስስር አስፈላጊውን እገዛ በማድረግ ረገድ ውስንነት እንደነበረባቸውም ነው ሚኒስትር ዴኤታው የገለጹት።
“የክፍተቶቹ ድምር ውጤት ደግሞ በግብርና ዘርፍ፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በሲቪል ሰርቪስና መንገድን በመሳሰሉ መሠረተ ልማቶች የሚጠበቀው ውጤት እንዳይመዘገብ አድርጓል።” ሲሉ አብራርተዋል።።
በውይይቱ የተሳተፉ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች የልዩ ድጋፍ ቦርዱ ከአደረጃጀት ጀምሮ ውስንነት እንዳለበት ሐሳብ አንስተዋል።
ቦርዱ ራሱን የቻለ ማስተባበሪያ ቢሮ የሌለው በመሆኑ የሚጠበቀውን ያህል ለውጥ እንዳላመጣም ነው የጠቀሱት።
ለዚህ ደግሞ በቀጣይ በራሳቸው በክልሎችም ይሁን በፌዴራል ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት የሚሰሩ ሥራዎች ተለይተው መቀመጥ እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
ከአጎራባች ክልሎች ጋር ጠንካራ የጎንዮሽ ትብብርና ድጋፍ ሊፈጠር እንደሚገባም ነው ያነሱት።
በተጨማሪ በድንበር አካባቢ አለፎ አልፎ የሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት ላይ ትኩረት እንዲሰጠውም ሃሳብ አንስተዋል።
የፌዴራሉ መንግስት ከፍተኛ በጀት የሚጠይቁ ግን ደግሞ የአርብቶ አደሩን ህይወት በዘላቂነት ማሻሻል በሚችሉ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች ላይም በትኩረት እንዲደግፍ ጠይቀዋል።
በልማት ተጠቃሚ ሳይሆን ለዘመናት የተዘነጉ አካባቢዎችም በቀጣይ በመንግስት ልዩ ትኩረት እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል።
ይህም በተጠቀሱት አካባቢዎች የሚኖሩ ልዩ ድጋፍ የሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎችን በተሻለ መልኩ በማገዝ ረገድ እንቅፋት እየፈጠረ መሆኑን ነው የገለጹት።
የሰም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው፣ ሁሉም ባለበት ቦታ ልዩ ድጋፍ የሚሹ የማህበረሰብ ክፍሎችን በተጨባጭ ለመለወጥ ቁርጠኛ መሆን ከቻለ ከአደረጃጀት ጋር የተነሳው ችግር እንቅፋት እንደማይሆን ተናግረዋል።
የፌዴራል ልዩ ድጋፍ ቦርድ ሰብሳቢ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎችን በተሻለ መልኩ ለመለወጥ የሦስት ዓመት እቅድ ይዘጋጃል ብለዋል።
የእቅድ ዝግጅቱ በአጭር ጊዜያት ውስጥ ተጠናቆ ከመጪው ጥር ጀምሮ ወደ ትግበራ እንደሚገባ ነው የገለጹት።
የሚዘጋጀው እቅድም ከፌዴራል መንግሥት የአሥር ዓመት እቅድና ከክልሎች እቅድ ጋር የተናበበ እንደሚሆንም ተናግረዋል።
ከጎረቤት አገራት አዋሳኝ አካባቢዎች ጋር የሚስተዋለውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ የፌዴራል መንግሥት ከሀገራቱ ጋር አስፈላጊውን የዲፕሎማሲ ሥራ እንደሚያከናውንም ጨምረው ገልጸዋል።
በውይይት መድረኩ በዝግጅት ላይ የሚገኘው የፌዴራል ልዩ ድጋፍ ቦርድ ማሻሻያ አዋጅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲላክ ተወስኗል።