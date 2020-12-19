ጁንታውን ለማስወገድ የተካሄድ የህግ ማስከበር ዘመቻ በመተከልም እንዲቀጥል ተጠየቀ

አሶሳ ታህሳስ 10 /2013( ኢዜአ) ጁንታው ህውሃትን ለማስወገድ በትግራይ የተካሄደው ህግ የማስከበር ዘመቻ በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል መተከል ዞንም እንዲቀጥል በአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ፡፡
ከነዋሪዎቹ መካከል ወይዘሮ የአልጋነሽ አለልኝ ለኢዜአ እንደተናገሩት የመተከል የጸጥታ ችግር ትኩረት ሊሰጠው ይገባል፡፡
ህብረተሰቡ ብቻ ሳይሆን የጸጥታ ሃይሉም እየተጎዳ ነው፤ በጁንታው ህወሃት የሚደገፈው የዞኑ ሽፍታ ጥቂት የክልሉ አመራሮችን እና ህብረተሰቡን መደበቂያ አድርጓል ብለዋል፡፡
ጁንታውን ለማስወገድ በትግራይ የተካሄደው ህግን የማስከበር ዘመቻ በአጭር ጊዜ ቢጠናቀቅም የመተከል ጊዜ መፍጀቱ አግባብ እንዳልሆነ ገልጸዋል።
በትግራይ የተመዘገበው ህግን የማስከበር ውጤት በመተከል ዞንም ቀጥሎ ችግሩ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲፈታ በመንግስት ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቀዋል፡፡
ወይዘሮ ሌማሼ ጨቆርሶ በበኩላቸወ የመተከል ጥፋት ፈጽሞ ሊከሰት የማይገባ ድርጊት ነው ብለዋል፡፡
የግጭቱ ምክንያት ደግሞ እኔ ብቻ ሃገር ልምራ የሚለው የህወሃት ቡድን እንደሆነ ጠቅሰዋል፡፡
የጉሙዝ ብሄረሰብ የራሱ ባህል እንዳለው የሚገልጹት ወይዘሮ ሌማሼ በተለይ የብሄረሰቡ እናቶች የትኛውንም ግጭት ልጆቻቸውን ባጠቡት ጡታቸው በመማጸን ሠላም የማውረድ አቅም እንደነበራቸው አውስተዋል።
በአሁኑ ወቅት ይህ መልካም እሴት እየቀረ ወጣቱም ከቴክኖሎጂ እየተላመደ መምጣቱ መሰል ግጭቶች በአጭር እንዳይቋጩ አስተዋጽኦ አድርጓል ብለዋል፡፡
የመተከል ግጭት በክልሉ የሚገኙ በጁንታው ህወሃት የሚደገፉ ያኮረፉ ፖለቲከኞች እና ጸረ-ሠላም ቡድኖች የፈጠሩት እንደሆነ የገለጹት ደግሞ አቶ መንበረ አያሌው ናቸው፡፡
የሃገሪቱን ለውጥ የማይፈልጉ የውጪ ሃይሎችም ከጥፋቱ ጀርባ እንዳሉ ተናግረዋል፡፡
በተለይም በትግራይ የተካሄደው ህግን የማስከበር ዘመቻ በስኬት ቢጠናቀቀም በመተከል ግን ችግሩ የቀጠለው ሕዝብ እና መንግስትን ሠላም ለመንሳት እንደሆነ ገልጸዋል፡፡
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ አማራ እና አልፎ አልፎ የኦሮሚያ ብልጽግና አመራሮች በጉዳዩ ላይ የያዙት የተለያየ አቋም ከፓርቲው ባለፈ ለሃገር እና ለህዝብ የማይጠቅም እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡
ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ መተከል ከኢትዮጵያ አልፎ የዓለም ጉዳይ ሆኗል ያሉት አቶ መንበረ የፌደራል መንግስት የመተከልን ሠላም ለመመለስ የክልሉን መንግስት ከመደገፍ ባለፈ በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበት ጠቁመዋል፡፡
ወጣት ማስተዋል ባልቻ በበኩሏ ጁንታው ህወሃት ጥቂት የመተከል ወጣቶች የጥፋት እቅዱ ማስፈጸሚያ ማድረጉን ተናግራለች፡፡
የዞኑ ወጣቶች የህዳሴ ግድብ በመጠበቅ የሃገር እና የህዝብ ህልውና ማስቀጥል እንዳባቸው ወጣቷ ገልጻለች፡፡
በመተከል የአማራ፣ አገው፣ ጉሙዝ እና ሌሎችም ማህረሰብ ለዘመናት በፍቅር እንደኖሩ የተናገሩት ነዋሪዎቹ
ችግሩን ለመፍታት የፌዴራል መንግስት ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቀዋል፡፡