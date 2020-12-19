አዲስ አበባ ታህሳስ 9/2013 (ኢዜአ) “ስፖርት ከመንግስት ድጎማ ተላቆ ራሱን እንዲችል ሁላችንም የሚጠበቅብንን ድጋፍ ማድረግ አለብን” ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጥሪ አቀረቡ።
12ኛው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስፖርት ምክር ቤት መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ዛሬ ተካሄዷል።
በጉባኤው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣የስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ኤሊያስ ሽኩር፣የምክር ቤቱ አባላት፣አርቲስቶችና የስፖርት ማኀብረሰብ አባላት ተሳትፈዋል።
በመድረኩም በመዲናዋ በዘርፉ የተከናወኑ ተግባራትና የቀጣይ አቅጣጫዎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል።
በተጨማሪ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን በመከላከል ስፖርታዊ ክንዋኔዎች ማስቀጠል በሚያስችል ፕሮቶኮል ላይም ውይይት ተደርጓል።
ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች በዚሁ ወቅት ስፖርት አንድነትን ለማጠናከርና ማህበራዊ ትስስርን ለማጎልበት የላቀ ሚና እንዳለው ተናግረዋል።
ዘርፉ ከመንግስት ድጎማ ተላቆ በራሱ እንዲቆም ማህበራዊ መሰረት ሊኖረው እንደሚገባም ነው የገለጹት።
ለዚህ እውን መሆን ደግሞ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ ይገባል ነው ያሉት።
ስፖርት በተለይም አትሌቲክስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያ ያላትን ገጽታ መቀየር ያስቻለ መሆኑን አንስተው፤ ከዘርፉ የበለጠ ለመጠቀም ብዙ መስራት እንደሚጠበቅ አብራርተዋል።
የስፖርት ምክር ቤቱ በዚህ ረገድ ትልቅ ኃላፊነት ያለበት በመሆኑን ተገንዝቦ ሚናውን እንዲያጠናክርም አሳስበዋል።
በከተማው ያለውን የስፖርት ማዘውተሪያ እጥረት ለማቃለል ግንባታዎች እየተካሄዱ ቢሆንም በቂ ባለመሆናቸው የበለጠ ሊሰራ እንደሚገባም ነው የተናገሩት።
የአዲስ አበባ ስፖርት ኮሚሽን የእቅድ፣ በጀት ዝግጅትና ክትትል ዳይሬክተር አቶ ስንታዬሁ ወልደማሪያም በበኩላቸው በበጀት ዓመቱ ከስፖርት ቤተሰቡ፣ፌደሬሽኖችና ከሌሎች ዘርፎች 43ሚሊዮን ብር ለማሰባሰብ እቅድ መያዙን አብራርተዋል።
የተሻለ ሀብት አሰባሰብ ስርዓት ለመዘርጋትም በመመሪያ የተደገፈ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን ነው የገለጹት።
ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ በውጭ ከሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ሃብት ለማሰባሰብ ጥረት እንደሚደረግም ተናግረዋል።
የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ እጥረትን ለማቃለል በመዲናዋ ሦስት ዞናል ስቴዲዬምና አንድ አትሌቲክስ መንደር ለመገንባት እቅድ መያዙንም ጨምረው ገልጸዋል።
ቦሌ፣ጉሌሌና የካ ደግሞ ለስቴዲዬም ግንባታ የተለዩ ክፍለ ከተሞች መሆናቸውን ጠቁመዋል።
በእድሳት ግንባታ ላይ ያሉ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራዎችን በፍጥነት ለአገልግሎት ክፍት ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
የኮሮና ቫይረስን በመከላከል የስፖርትዊ ክንዋኔዎችን ለማስቀጠል የሚያግዝ የህክምና ቡድን በከተማ ደረጃ እንደሚደራጅም አቶ ስንታዬሁ ተናግረዋል።