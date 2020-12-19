በአምቦ እና ጅማ ከተሞች የንግድ ትርዒትና ባዛር ተከፈተ

አምቦ/ጅማ ፣ ታህሳስ 10 /2013 (ኢዜአ) የግብርና ምርቶችና ውጤቶች የሚያስተዋውቅ የንግድ ትርዒትና ባዛር ዛሬ በአምቦ እና ጅማ ከተሞች ተከፈተ።
ለአንድ ሳምንት የሚቆየው የንግድ ትርዒትና ባዛሩ ዓላማ አርሶ አደሩ ምርቱን በሀገር ውስጥና በዓለም ገበያ በማቅረብ እንዲገበያይ ተነሳሽነት ለመፍጠር ነው፡፡
በአምቦ ከተማ በተከፈተው የንግድ ትርዒትና ባዛር ሥነ-ሥርዓት የተገኙት የምዕራብ ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አጀማ ቶለሳ እንደገለጹት ዝግጅቱ አርሶ አደሩ ምርቱ ለተጠቃሚዎች ለማስተዋወቅ ያስችለዋል፡፡
ተጠቃሚዎቹ ምርቶቹን በቀጣይ የገበያ ትስስር እንዲፈጥሩ ፣ህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒየኖች የግብርና የቴክኖሎጂዎችን በማቅረብ መልካም ተሞክሮዎችን ለመለዋወጥ እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል፡፡
ለገበያ ትስስርና ቴኪኖሎጂ ሽግግርም ንግድ ትርኢቱና ባዛሩ ወሳኝ ነው ብለዋል፡፡
የአምቦ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሳህሉ ድርብሳ በንግድ ትርኢትና ባዛሩ የቀረቡ ምርቶች ተጠቃሚዎች በቀጥታ በተመጣጣኝና ዋጋ ገዝቶ ለመጠቀም የጎላ ፈይዳ እንደሚኖረው ገልጸዋል፡፡
አርሶ አደሩም ደላላ ሳይገባበት ምርቱን በቀጥታ በመሸጥ ተጠቃሚ ያደርጋል ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ግብርና ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ እንዳልካቸው ተፈሪ ናቸው፡፡
በዝግጅቱ ከቀረቡት የግብርና ምርቶች መካከል የዶሮ እርባታ፣ የእንስሳት ተዋጽኦ፣ የእንሰሳት መኖ፣ ማር የተለያዩ የእህልና የጓሮ አትክልቶች ይገኙበታል።
በተመሳሳይ በጅማ ከተማ የንግድት ትርኢትና ባዛሩን የተከፈተ ሲሆን ;በባዛሩ ላይ የከተማው ጨምሮ በጅማ ዞን የሚገኙ 20 ወረዳዎች ሲሆን 43 የግልና የመንግስት ተቋማት እንዲሁም አርሶ አደሮች ተሳትፈዋል፡፡