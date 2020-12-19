በሰሜን ሸዋ ዞን 700 ሄክታር መሬት ላይ የሚገኝ የዕጣንና ሙጫ ዛፍ ለመጠበቅ እንክብካቤ እየተደረገለት ነው

ፍቼ ታህሳስ 10 ቀን 2013 (ኢዜአ) በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በ700 ሄክታር መሬት ላይ የሚገኝ የዕጣንና ሙጫ ዛፍ ከጉዳት ለመጠበቅ እንክብካቤ እየተደረገለት መሆኑን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ጽህፈት ቤት ገለጸ።
በጽህፈት ቤቱ የተፈጥሮ ሀብት ልማትና ጥበቃ ቡድን መሪ አቶ ገመቹ በቀለ እንዳሉት በዞኑ አምስት ወረዳዎች የሚገኘው የዕጣንና ሙጫ ዛፉ ከሰውና እንሰሳት ንክኪ ነፃ እንዲሆን ተደርጓል።
ተመናምኖ የነበረው የተፈጥሮ ሀብቱ እየተደረገለት ባለው ጥበቃና እንክብካቤ በአሁኑ ወቅት አገግሞ በጥሩ የምርት ይዞታ ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
21ሺህ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ ቀጥታ ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተጨማሪ 4 ሚሊዮን አዲስ የእጣን ዛፍ ችግኞች በቅርቡ ተተክለው የምርት ጊዜያቸው እስኪደርስ በእንክብካቤ ላይ እንደሚገኙ አስታውቀዋል።
በተከለለው መሬትም ከዛፉ በተጓዳኝ ምርጥ የእንስሳት መኖ ሣር መተከሉንም ጠቁመዋል።
በዘርፉ ልማት ላይ የተደራጁ ወጣቶችን ትምህርትና ሥልጠና ወስደው በማምረትና እንክብካቤው ላይ የሚሳተፉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እየተጠና መሆኑን ቡድን መሪው አመልክተዋል።
በትምህርት ቤቶች የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ክበባትን በማቋቋም በችግኝ ማፍላት ፣ተከላና እንክብካቤ ላይ ተማሪዎች እንዲሳተፉ ጥረት መደረጉንም ጠቁመዋል።
በህገወጥ መንገድ የሚደርሰውን ጥፋት ለመከላከል ከሁሉም አካላት የተውጣጣ የደን ሀብት ተቆጣጣሪ ግብረ-ሃይል ተቋቁሞ በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል ብለዋል።
በደራ፣ ወረጃርሶ፣ ግራር ጃርሶ፣ ሂደቡ አቦቴና ደገም ወረዳዎች ወስጥ አራት ዓይነት ዝርያ ያላቸው የዕጣን ዛፎች እንደሚገኙ የጠቆሙት ቡድን መሪው አርሶ አደሩ ተደራጅቶ አልምቶ በመጠቀም የውጭ ምንዛሪ ለማስገኘት እየሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
በዞኑ ባህላዊ ዕጣንና ሙጫ አምራቾች፣ ማህበራትና ባለሃብቶች 50 ሺህ ኩንታል የሚጠጋ ጥቁርና ነጭ እጣን እንዲሁም የሙጫ ምርት በዓመት ተመርቶ ለማዕከላዊ ገበያ እንደሚቀርብ ተመልክቷል።