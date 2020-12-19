በምዕራብ ሸዋ ዞን በመኸሩ ወቅት ከለማው መሬት ከ18 ሚሊየን ኩንታል በላይ ምርት መገኘቱ ተገለጸ

አምቦ፣ ታህሳስ 10 / 2013 (ኢዜአ) በምዕራብ ሸዋ ዞን በ2012/2013 የመኸሩ እርሻ ወቅት ከለማው መሬት ከ18 ሚሊየን ኩንታል በላይ ምርት መገኘቱን የዞኑ ግብርና ጽህፈት ቤት ገለጸ።
የተገኘው ምርት በወቅቱ ከለማው 614 ሺህ 548 ሄክታር መሬት ላይ በመሰብሰበ የተወቃ መሆኑን በጽህፈት ቤቱ የአዝዕርት ልማት ባለሙያ አቶ በላይ በቀለ ለኢዜአ ተናግረዋል።
ምርቱ የብርዕ፣ አገዳ፣ ቅባትና ጥራጥሬ እህል መሆኑን አመልክተው የተገኘውም ከቀዳሚው ዘመን ጋር ሲነፃፀር ከግማሽ ሚሊዮን ኩንታል በላይ ብልጫ እንዳለው ገልጸዋል፡፡
የምርታማነት መጠኑም በሄክታር ከ29 ወደ 31 ኩንታል እንደሆነ ጠቁመዋል፡፡
ባለሙያው ለምርታማነቱ ማደግ በምክንያትነት የጠቀሱት የአርሶ አደሩ የግብአትና ቴክኖሎጂ አጠቃቀሙ እየዳበረ መምጣቱ ነው፡፡
በዞኑ የጀልዱ ወረዳ አርሶ አደር ደቻሳ ሙለታ በሰጡት አስተያየት በምርት ዘመኑ ካለሙት 1 ነጥብ 5 ሄክታር ማሳ ላይ ከ50 ኩንታል በላይ የስንዴ፣ ጤፍና ጥራጥሬ ምርት ማግኘታቸውን ተናግረዋል።
በዘመኑ የተሻሻሉ ግብአቶችና የግብርና አሰራሮችን በመጠቀማቸው ከቀድሞ በእጥፍ ብልጫ ያለው ምርት ማግኘት እንደቻሉ ገልጸዋል።
በአንድ ሄክታር መሬት በቆሎና ጤፍ ማልማታቸውን የተናገሩት ደግም የኤጀርሳለፎ ወረዳ አርሶ አደር አቶ መልካሙ ንጉሴ ናቸው፡፡
ካሉመት መሬት ግማሽ ያህሉን ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ ተጠቅመው በመስመር በመዝራት በማልማታቸው የተሻለ ምርት ማግኘታቸውን ተናግረዋል፡፡