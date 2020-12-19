በአዲስ አበባ ለ4 ወራት የሚቆይ የወጣቶች የአረንጓዴ ልማትና የአካባቢ ጥበቃ መርሃ ግብር ይፋ ሆነ

ታህሳስ 10/2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በከተማዋ ለቀጣይ አራት ወራት የሚቆይ የወጣቶች የአረንጓዴ ልማትና የአካባቢ ጥበቃ ስራ መርሐ ግብርን ዛሬ በይፋ አስጀመሩ።
በፕሮግራሙ ላይ ምክትል ከንቲባዋን ጨምሮ የተለያዩ ኃላፊዎችና ወጣቶች ተገኝተዋል።
ምክትል ከንቲባዋ ዛሬ ማለዳ ከተማችንን ውብ፣ ጽዱ፣ አረንጓዴ፣ ለኑሮና ለቱሪዝም መስህብነት :ኢኮኖሚዋን እና ማህበራዊ እንቅስቃሴዋን እናነቃቃለን በሚል የበጎ ፈቃድ ተግባሩን አስጀምረዋል፡፡
በዚህም ከ400 በላይ የከተማዋ ወጣቶች የተተከሉ ዛፎችን የመንከባከብ በጎ ፈቃድ ስራ ለ4 ወራት ለመስጠት ወደ ስራ እንዲገቡ አድርገዋል።
ምክትል ከንቲባዋ በዚሁ ወቅት እንዳሉት ከተማዋን ውብና ጽዱ በማድረግ ለነዋሪዎቿ ምቹና የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ እየተሰራ ነው።
ዛሬ የተጀመረው የበጎ ፍቃድ ስራም በክረምት መርሃ ግብር ፣ የአረንጓዴ ልማትና ችግኞች መንከባብ ላይ ያተኩራል ብለዋል።
የወጣቶችን አርዓያ በመከተል ሁሉም የአካባቢውን አረንጓዴ ልማት በመንከባከብ ላይ ማተኮር አለበት ሲሉም ገልጸዋል።
ይህን ትልቅ አርዓያነት ያለው ተግባር ቀጣይነቱን ለማረጋገጥም ተባብረን እና እጅ ለእጅ ተያይዘን መስራት አለብን ብለዋል።
ሌሎች የከተማዋ ወጣቶችም ይህንን ስራ እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል ምክትል ከንቲባዋ።
ከተማዋን አረንጓዴ፣ ውብና ጽዱ ለማድረግ 200 ሚሊዮን ብር በጀት በመመደብ በጥር ወር ወደ ስራ የሚገቡ 28 ሺህ ወጣቶችን የመመዝገብ ስራ እየተሰራ መሆኑን ታውቋል።