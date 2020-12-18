በሲቲ ዞን በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ የ9 ሰዎች ህይወት አለፈ

ድሬዳዋ ታህሳስ 9 / 2013 (ኢዜአ) በሱማሌ ክልል ሲቲ ዞን በደረሰ የተሽከርካሪ አደጋ የዘጠኝ ሰዎች ህይወት ማለፉን ፖሊስ አስታወቀ።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነትና የለውጥ ሥራዎች ዳይሬክተር ተወካይ ረዳት ኢንስፔክተር ባንተአለም ግርማ ለኢዜአ እንደገለጹት ፤ አደጋው የደረሰው 32 ሰዎችን ጭኖ ከድሬዳዋ ጅቡቲ ፈጣን መንገድ ላይ ሲጓዝ የነበረ ሚኒባስ ተሽከርካሪ ትናንት ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት አካባቢ በመገልበጡ ነው።
ካሊቤድ በተባለ ከድሬዳዋ 35 ኪሎ ሜትር በሚርቅ ስፍራ በደረሰው በዚሁ አደጋ አሸክርካሪው ጨምሮ የዘጠኝ ሰዎች ህይወት ወዲያውኑ ሲልፍ፤ በ23 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት መድረሱን አስታውቀዋል፡፡
የአካል ጉዳት የደረሰባቸውም ሰዎች በድሬዳዋ ድል ጮራ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሚገኙ ኢንስፔክተሩ ተናግረዋል፡፡
የአደጋው መንስኤ ለማወቅ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን አመልክተዋል።