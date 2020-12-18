ታዳጊው የቀዶ ህክምና በተደረገለት ማግስት በሆስፒታል ሆኖ የስምንተኛ ክፍል ፈተና ወሰደ

ዲላ ታህሳስ 09 ቀን 2013(ኢዜአ) በዲላ ከተማ የሚኖር ታዳጊ የቀዶ ህክምና በተደረገለት ማግስት በሆስፒታል አልጋው ላይ ሆኖ የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ወሰደ።
ታዳጊው በዲላ ከተማ ታህሳስ 6 ቀን 2013ዓ.ም. ምሽቱ 2 ሰዓት አካባቢ አንድ ቦታ ደርሰን እንመጣለን ብሎ ከቤት ይዞት የወጣው የእንጀራ አባቱ በስለት ወግቶ ጉዳት ያደርስበታል።
በማግስቱ የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ለመቀበል በዝግጅት ላይ የነበረው ታዳጊ አዲሱ ገብረሚካኤል በወቅቱ ባሰማው የይድረሱልኝ ጩኸት በአካባቢው የነበረ አንድ የመከላከያ ሠራዊት አባል ሆስፒታል ያደርሰዋል።
ሆስፒታል እንደደረሰ በፍጥነት ህይወቱን ለማትረፍ ሁለት ቦታ ቀዶ ጥገና ህክምና ይደረግለታል።
በሆስፒታሉ ከተደረገለት የቀዶ ህክምና በኋላ ከሰመመን የነቃው ተማሪ አዲሱ ግራ በመጋባት ሁኔታውን ሲጠይቅ በስለት ተወግቶ ቀዶ ጥገና ህክምና እንደተደረገለት ይነገረዋል።
ታዳጊው የኋላ ኋላ እራሱን ይሳት እንጂ በወቅቱ ጥቃቱ የእንጀራ አባቱ ሲያደርስበት ያስታውሳል።
ተማሪው በኮሮና ቫይረስ ምክንያት አምና መውሰድ የነበረበት ፈተና በመራዘሙ ምክንያት ሳይወስድ መቅረቱ ቅር ቢያሰኘውም ለፈተናው ዝግጅት ሲያደርግ እንደቆየ ለኢዜአ ተናግሯል።
“በኮሮና ቫይረስ መከሰት ምክንያት ለዓመት ያህል የተራዘመውን ፈተና ካልሞትኩ በስተቀር እንደምፈተን እርግጠኛ ነበርኩ” ያለው የዲላ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የስምንተኛ ክፍል ተማሪ አዲሱ ገብረሚካኤል ህመሙን እየታገለ በሆስፒታል ሆኖ የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተናን በመውሰድ ማጠናቀቁን ተናግሯል።
“ለፈተናው ስዓታት በቀሩበት ማግስት በተፈጸመብኝ ጥቃት ድንጋጤ ውስጥ ብገባም ቀደም ብዬ በቂ ዝግጅት በማድረጌ በሆስፒታል አልጋዬ ላይ ሆኜ ለመፈተን ባቀረብኩት ጥያቄ ተፈቅዶልኝ ተፈትኛለሁ በዚህም ጥሩ ውጤት እንደማመጣ እርግጠኛ ነኝ” ተማሪ አዲሱ ብሏል።
ትምህርት ቤቱ የተማሪውን ጥያቄ እንደተቀበለና እሳቸው ተመድበው እንዲፈተን መደረጉን የተናገሩት ደግሞ መምህር መስፍን በልዩ ናቸው።
በታዳጊው ላይ የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ ቢሆንም ፈተናውን ለመውሰድ ያለውን ጉጉት በመረዳት በሆስፒታል ፈተናው እንዲሰጠው መደረጉን አስረድተዋል።
ታዳጊው ከታህሳስ 7/2013ዓ.ም. ጀምሮ ለተከታታይ ሶስት ቀናት የተሰጠውን የስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በብቃት ውስዶ ዛሬ ረፋዱ ላይ ማጠናቀቁን ፈታኝ መምህሩ ለኢዜአ ተናግረዋል።
በሆስፒታሉ የቀዶ ህክምና ክፍል አስተባባሪዋ ሲስተር አመልማል አለማየሁ በበኩላቸወ ከተደረገለት የቀዶ ህክምና በኋላ የታዳጊው ጤና በመልካም ሆኔታ ላይ ይገኛል ብለዋል።
በቀጣይ ቀናት ሶስተኛ የቀዶ ህክምና ተደርጎለት በጤናው ላይ መሻሻል ካሳየ ከሆስፒታል እንደሚወጣ ገልጸዋል።
የዲላ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት የወንጀል መከላከል አባል ዋና ኢንስፔክተር ፋሲል ይልማ በተማሪ አዲሱ ላይ ጥቃት ያደረሰው ተጠርጣሪው ለመሰወር ቢሞክርም በተደረገው ክትትል በቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳዩ ምርመራ ላይ መሆኑን አስረድተዋል።