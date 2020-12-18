ህዝቡ ያደረገልን ድጋፍና እንክብካቤ ጁንታውን ለመያዝ በቀጠለው ዘመቻ ዳግም ለመሳተፍ አነሳስቶናል– የቆሰሉ መከላከያ አባላት

ወልድያ ታህሳስ 9/2013 (ኢዜአ) ህዝቡ ያደረገልን ድጋፍና እንክብካቤ ጁንታውን ለመያዝ በቀጠለው ህግ ማስከበር ዘመቻ ዳግም እንድንሳተፍ አነሳስቶናል ሲሉ በወልድያ ሆስፒታል ህክምና እየተከታተሉ ያሉ የቆሰሉ የመከላከያ አባላት ገለጹ።
ባደረገልን እንክብካቤ ፈጥነን ማገገም በመቻላችን ህዝባችን ለመካስ አነሳስቶናል ሲሉ ቆስለው በወልድያ ሆስፒታል ህክምና የሚከታተሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ገለጹ።
የወልድያ ህዝብ ምግብ፣ መጠጥና አልባሳት በማቅረብና አይዟችሁ እያለ ከጎናቸው ሳይለይ ያደረገላቸው ድጋፍና እንክብካቤ ከህመማቸው ፈጥነው እንዲያገግሙ እገዛ ያደረገላቸው መሆኑን በህክምና ላይ ያሉ የሰራዊት አባላት ለኢዜአ ተናግረዋል።
በምስራቅ እዝ የ13ኛ ክፍለ ጦር አባል ሀምሳ አለቃ አበራ ሙኢቴ በሰጡት አስተያየት የወልድያ ህዝብ ያደረገላቸው ድጋፍና እንክብካቤ ይበልጥ ወገናዊነት እንዲሰማቸው አድርጓል።
በተደረገላቸው እንክብካቤ ፈጥነው እንዲያገግሙ እንደረዳቸውና ጁንታውን ለመያዝ በቀጠለው ዘመቻ ዳግም ለመሳተፍ መነሳሳት እንዳሳደረባቸው ገልጸዋል።
በክፍለ ጦሩ የመከላከያ መሀንዲስ አስር አለቃ ጉባኤ ተፈራ በበኩላቸው ጁንታው በሰሜን እዝ ላይ በፈጸመው ጥቃት ከምስራቅ ኢትዮጵያ በመምጣት በራያ ግንባር ሊሰለፉ ችለዋል።
በግዳጅ ወቅት ቆስለው በወልድያ ሆስፒታል ቢተኙም ህዝቡ እያደረገላቸው ባለው ሁለንተናዊ ድጋፍና እንክብካቤ ፈጥነው እያገገሙ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ግዳጅ ላይ እያሉም ህዝቡ ስንቅ በማቅረብ ደጀንነቱን በመወጣቱ ጦሩ የኮንክሪት ምሽጎችን በመስበር ባጭር ጊዜ ወደ መቀሌ መገስገስ መቻሉን አውስተዋል ።
የ21ኛ ክፍለ ጦር አባል ወታደር ደመረ ደርዙ በበኩላቸው ከአላማጣ እስከ መቀሌ በሚወስደው መስመር በተካሄደው ውጊያ የጁንታውን ሠራዊት ድል መትተው መቀሌ መግባታቸውን ተናግረዋል።
በውጊያው በመቁሰላቸው ወደ ወልድያ ሆስፒታል መላካቸውን ጠቁመው ሆስፒታል ከገቡ ጊዜ ጀምሮ ህዝቡ ራሱ አስታማሚና ምግብና መጠጥ አቅራቢ ሆኖ እንደቤተሰብ በማስታመም ባደረገላቸው ድጋፍና እንክብካቤ ፈጥነው እንዲያገግሙ ያገዛቸው መሆኑን ገልጸዋል።
“ጤንነቴ በመመለሱ ጁንታውን ከገባበት ገብቶ በመያዝ ለፍርድ ለማቅረብ በቀጠለው ዘመቻ በመሳተፍ የኢትዮጵያን ህዝብ ለመካስ መነሳሳት ፈጥሮብኛል” ብለዋል።
በወልድያ ከተማ የቀበሌ ሶስት አስተዳዳሪ ወይዘሮ ሰአዳ ይማም በሰጡት አስተያየት ጽንፈኛው ቡድን ጥቃት ከፈጸመ ጀምሮ በራያ ግንባር ለሚገኘው ጦር ህዝቡ ስንቅ ሲያቀርብ መቆየቱን ተናግረዋል።
የከተማው ሴቶች በየአካባቢያቸው በቡድን በመሆን ቆስለው ሆስፒታል ለተኙ የወገንና የጠላት ጦር አባላት ሾርባ፣ ቡና፣ ሻይ አጥሚትና በቀላሉ ሊወሰዱ የሚችሉ ምግቦችን እያቀረቡ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በተጨማሪም የታሸገ ውሀ፣ ጭማቂና ሌሎች መጠጦችን ማቅረባቸውን የገለጹት አስተዳዳሪው ህዝቡ ያደረገው ድጋፍ ቁስለኞች ፈጥነው በማገገም ወደ ግንባር እንዲመለሱ አስተዋጻ እያደደረገ መሆኑን አስታውቀዋል።
በወልድያ ሆስፒታል ነርስ አዲኖ ተካየ በበኩላቸው የከተማው እናቶች ለቁስለኞች ምግብና መጠጥ በማቅረብ፣ ወጣቶችም መንቀሳቀስ የማይችሉትን ወደ ላቦራቶር፣ ራጅ ክፍልና መፀዳጃ ቤት፣ ተሸክመው በመውሰድና አልጋቸውን በማንጠፍ ድጋፍና እንክብካቤ ማደረጋቸውን ተናግረዋል።
በሆስፒታሉ ያለው የጤና ባለሙያዎች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ ለ10 ቀን ያህል ወደ ቤታቸው ሳይሄዱ ያለ እረፍት ቁስለኞችን ማገልገላቸውን ጠቁመው “ህብረተሰቡ ባይተባበር ኖሮ አዳጋች ይሆንባቸው ነበር” ብለዋል።
አሁን ላይ ከአዲስ አበባ ከሚገኙ የተለያዩ የጤና ተቋማት የተውጣጣ ቡድን ወደ ሆስፒታሉ በመምጣት እያገዘ መሆኑን ነርስ አዲኖ አስታውቀዋል።
የወልድያ ዩኒቨርስቲ ሴት ሰራተኞችም ገንዘብ በማዋጣት ለቁስለኞች ግብዣና እንክብካቤ በማድረግ መሳተፋቸው ታውቋል።