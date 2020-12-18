በቆይታችን ጠንካራ የአገር ፍቅር ስሜትና የአብሮነት እሴት አጎልብተናል … የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች

መቀሌ፤ ታህሳስ 9/2013(ኢዜአ) በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ጠንካራ የአገር ፍቅር ስሜትና የአብሮነት እሴት ማጎልበታቸውን ኢዜአ ያነጋገራቸው የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች ገለጹ፡፡
ተመራቂዎቹ ኢትዮጵያን ለማገልገል የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም ነው የተናገሩት።
የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ዘርፎች ያሰለጠናቸውን ከ3 ሺህ በላይ ተማሪዎች ትናንት አስመርቋል።
ተማሪዎቹ ከመደበኛ ትምህርታቸው ጎን ለጎን የአገር ፍቅርን፣ ለአገር ማገልገልን፣ አንድነትን፣ እርስ በእርስ መዋደድና የመከባበር እሴቶችን የሚያጎለብቱ መልካም ልምድ ማካበታቸውን ገልጸዋል።
ከተለያዩ የአገሪቷ አካባቢዎች እንደመምጣታቸው አንደኛው የሌላውን ባሕል በማወቅ የኢትዮጵያን ገጽታ መረዳት መቻላቸውንም ነው የተናገሩት።
“በቋንቋ፣ በባሕልና በሃይማኖት የሚገለጹ ብዝሃነት ቢኖሩንም እኛ ኢትዮጵያዊያን አንድ ነን” ሲሉም ነው ተመራቂ ተማሪዎቹ የተናገሩት፡፡
በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው የኢትዮጵያን ሙሉ ምስል ለመገንዘብ ዕድል እንደፈጠረላቸውም ጠቁመዋል።
በቆይታቸው የቀሰሙትን የአገር ፍቅር ስሜት ለማኅበረሰቡ ለማጋራትና ኢትዮጵያን በቅንነት ለማገልገል መዘጋጀታቸውንም አረጋግጠዋል፡፡
ኢትዮጵያን ፀንታ እንድትቆም ያደረጋት ኢትዮጵያዊያን በጋራ የፈጠሩት ጠንካራ አንድነት መሆኑን አንስተው፤ ይህ እሴት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የበኩላቸውን ሚና ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸው፤ አገራቸውን በሙያቸው ለማገልገል መዘጋጀታቸው ደግሞ ልዩ ደስታ እንደፈጠረባቸው ነው የጠቀሱት።
የአገር መከላከያ ሠራዊት በጽንፈኛው የህወሓት ጁንታ ላይ የወሰደውን የሕግ ማስከበር ዘመቻ በድል ማጠናቀቁን ተከትሎ በትግራይ ክልል የሚገኙ ከተሞች ወደ ሠላማዊ እንቅስቃሴ መመለሳቸው ይታወሳል።
በክልሉ በተቋቋመው ጊዜያዊ አስተዳዳር አማካኝነትም የሕዝብ አገልግሎት መስጫ ተቋማት ወደ መደበኛ ስራቸው መመለሳቸው ይታወሳል።